للوقاية من كورونا.. عادات يومية لتعزيز جهاز المناعة



في ظل تفشي فيروس كورونا التاجي المستجد، أصبح الجميع يهتم بمسألة تقوية جهاز المناعة كي يستطيع التصدي لأي فيروس أو عدوى، خاصة أن الأشخاص المصابين بكورونا ومناعتهم ضعيفة لا تتحسن حالتهم الصحية بشكل ملحوظ بل يعانون من مشاكل أخرى، أما الذين يتمتعون بمناعة قوية فلديهم فرص أكبر في الشفاء من كورونا.









كيف تعزز جهاز المناعة للوقاية من كورونا؟

بعد تخفيف الإجراءات وفتح المحلات والمطاعم والقهاوي بنسبة 25%، من المتوقع وجود إقبال كبير من المواطنين على هذه الأماكن نتيجة الملل والروتين الذي أصاب الجميع خلال فترة الحظر الماضية، ولذلك يحتاج الجميع إلى اتباع العديد من النصائح اليومية للوقاية من كورونا.





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وقدم موقع "هيلث لاين" عدة نصائح هامة لـ تعزيز جهاز المناعة للوقاية من كورونا فيروس وهي:





1- تناول كوب زبادي بشكل يومي، فهو يحتوي على البروبيوتيك وهي بكتيريا نافعة للجسم والمعدة.







2- شرب كميات وفيرة من الماء بما يعادل 2 لتر يوميا لتساعد الكلى في التخلص من السموم.







3- ممارسة الرياضة لضبط هرمونات الجسم والتخلص من التوتر.





4- الحصول على قسط كاف من النوم، أي ما يقارب 8 ساعات يوميا.





5- التخلص من التوتر والقلق والضغوطات لأنها تضعف جهاز المناعة.







6- التعرض لأشعة الشمس بشكل يومي لتعزيز فيتامين "د" بالجسم مما يقوي مناعتك.





