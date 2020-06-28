توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان لأداء امتحان الديناميكا بأسيوط.. فيديو وصور

توافد طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة اليوم الأحد على لجان الامتحانات بمحافظة أسيوط لأداء امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، وسط إجراءات احترازية مشددة.





وقام الطلاب بالمرور من داخل بوابات التعقيم وارتداء الواقيات التي تم توفيرها باللجان اللجان طلاب الثانوية العامة فيما قام الأمن الداخلي باللجان بقياس دراجات الحرارة للطلاب وذلك في ظل تطبيق إجراءات احترازية لحماية الطلاب والمعلمين المشاركين بأعمال الامتحان والكنترولات وتقدير الدرجات من انتشار فيروس كورونا المستجد.





فيما قام عدد كبير من الطلاب بتسليم امتحانات البوكليت لمواد التربية الدينية والإحصاء والتربية الوطنية قبل دخول امتحان مادة الديناميكا.





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وقال صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط إن عدد الطلاب الذين لهم حق أداء الامتحان بالثانوية العامة هذا العام بلغ أكثر من 27 ألفا و400 طالب وطالبة بينهم 73 طالبا بمدرسة stem و9 طلاب بمدرسة النور للمكفوفين موزعين على 94 لجنة بينهم لجنة مكفوفين ولجنة سجن.





وأضاف وكيل الوزارة التربية والتعليم انه تم تجهيز وتعقيم مقار اللجان بمختلف الإدارات التعليمية كما جرى أعداد وتجهيز وتعقيم مركز توزيع الأسئلة للثانوية العامة فضلًا عن تجهيز مقرات تقدير الدرجات وفرشهم وتعقيمهم، مشيرا إلى أنه تم تركيب بوابات تعقيم بكافة اللجان والمقرات وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتوفير كافة سبل الأمن والهدوء للطلاب الذين سيؤدون الامتحانات بجميع لجان الثانوية العامة





وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم على التأكيد على رؤوسا للجان بدخول الطلاب والعاملين والملاحظين اللجان بالكمامات واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب وتوفر جميع الخدمات والإمكانات أمام رؤساء اللجان والمراقبين ومقدري الدرجات لممارسة عملهم.





و يؤدي طلاب الثانوية العامة 2020 اليوم الأحد الموافق 28 يونيو 2020، امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، وذلك بالنسبة لشعبة علمي رياضة.





وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن أجواء امتحانات الثانوية العامة 2020 تسير بشكل جيد ومنضبط حتى الآن.





فيما قامت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم منذ فجر اليوم، بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.





ويؤدي اليوم أيضا، طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان مادة الجغرافيا (ورقة أولى)، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) امتحان مادتي اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) ومقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية.



