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أخبار العالم

أستراليا: ولاية فيكتوريا تسجل أكبر زيادة يومية في إصابات كورونا منذ شهرين

الأحد 28/يونيو/2020 - 09:43 ص
ولاية فيكتوريا تسجل
ولاية فيكتوريا تسجل أكبر زيادة يومية في إصابات كورونا منذ ش
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دعاء أبوهشيمة
سجلت ولاية فيكتوريا الأسترالية، اليوم الأحد، أكبر زيادة في حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" منذ ما يقرب من شهرين، وذلك بعد إجراء سلطات الولاية اختبارات لأكثر من 40 ألف شخص في يومين.


وأفادت هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)، بأنه تم تسجيل 49 حالة إصابة جديدة بالفيروس، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية منذ 3 أبريل.


وأعلنت أستراليا، الأربعاء الماضي، عن أول وفاة بفيروس كورونا المستجد منذ أكثر من شهر، وهي لرجل في الثمانينات من العمر توفى بولاية فيكتوريا.


وقد شهدت ولاية فيكتوريا ارتفاعا كبيرا في الإصابات بمرض "كوفيد-19"، حيث سجلت أكثر من 200 إصابة جديدة خلال الـ 10 أيام الماضية مع ظهور حالات جديدة في ملبورن، ثاني أكبر مدن استراليا من حيث الكثافة السكانية.


وفي حين أن الأرقام لا تزال صغيرة مقارنة بالأرقام العالمية، إلا أن الفاشية هزت أستراليا، التي تراجعت عن القيود بعد كبح انتشار الفيروس بنجاح.


وتسعى حكومة ولاية فيكتوريا جاهدة إلى احتواء الارتفاع الأخير في عدد حالات الإصابة، في ظل تخفيف تدابير الإغلاق.


وقال رئيس وزراء ولاية فيكتوريا دانييل أندروز، إنه من أجل مغادرة الحجر الصحي الإلزامي في الفنادق بعد 14 يوما، فإن نتائج فحوصات فيروس كورونا للمسافرين العائدين من الخارج يجب أن تأتي سلبية، أو يقضون 10 أيام أخرى في الحجر الصحي.


وأوضح أندروز أن الحكومة لم تفرض قيودًا على الحركة في ضواحي معينة حتى الآن لكنها حذرت من أن ذلك لا يزال خيارًا.


 ولا يزال العمل جاريا على تطبيق آلية ما يسمى "الاختبارات السريعة" التي تهدف إلى إجراء الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا على 50 في المائة من الأشخاص في الضواحي المتضررة عبر عربات اختبار متنقلة.


وكانت وزيرة الدفاع الأسترالية، ليندا رينولدز، قد أعلنت يوم الخميس، أن ألف جندي سيتم نشرهم بسرعة في فيكتوريا "في الأيام المقبلة".


وأضافت رينولدز، أن ما يصل إلى 850 من أفراد قوات الدفاع الأسترالية سيساعدون في مراقبة المسافرين الدوليين العائدين المحتجزين في الحجر الصحي في الفندق، بينما سيوفر حوالي 200 آخرين الدعم اللوجستي والطبي لمنشآت اختبار كوفيد-19.


ومع ذلك، فإن نشر مثل هذه الوحدة العسكرية الكبيرة في مدينة أسترالية كبرى أمر غير مسبوق في أزمة الفيروس المستجد.
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