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تعليم

وكيل تعليم كفر الشيخ تتفقد مركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية بالمدرسة الفندقية

الأحد 28/يونيو/2020 - 09:57 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية
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محمود زيدان
تفقدت الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، اليوم الأحد ، مركز توزيع الأسئلة بالمدرسة الفندقية، الخاص بامتحانات الثانوية العامة.

وتابعت كشك،  أعمال نقل صناديق أسئلة  مادة رياضيات عبر السيارات المخصصة لنقلها منذ الساعة الخامسة صباحًا، واطمأنت على وصولها للجان الـ 84 ب 11 إدارة تعليمية وسط إجراءات أمنية وحراسة من قوات الشرطة.

كما تابعت  وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، أعمال نقل طلاب مدارس بيلا من النقاط المحددة إلى 9 لجان لمدينة كفر الشيخ لأداء الامتحان وسط إجراءات احترازية ، ومراقبة رجال الشرطة والمرور ، والمشرفين من التربية والتعليم، عبر 30 أتوبيسًا منهم أتوبيسان تابعان لمديرية التربية والتعليم.

 ويؤدي طلاب مدارس بيلا  الامتحانات بـ 9 لجان بمدينة كفر الشيخ وهم مدرسة المنتزه للتعليم الأساسى، ومدرسة السلام الابتدائية ،ومدرسة أحمد عرابي ،ومدرسة الشهيد محمد عاطف التجارية، ومدرسة سعد زغلول الابتدائية، ومدرسة سيدي جمال، والمدرسة التجارة للبنين ، والمدرسة التجارية للبنات ، ومدرسة الزهور الرسمية للغات.

كما تابعت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ أعمال التطهير والتعقيم وتوزيع الواقيات الشخصية على الطلاب والمراقبين.
 
 وكان اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، قد حدد نقاط لنقل الطلاب بحضور الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ،لتجمعات الأتوبيسات المخصصة لنقل الطلاب لتكون في " بيلا، الجرايدة، الكوم الطويل، الكراكات، إبشان، وأبو بدوي "، في تمام الساعة 7 صباحًا، وتم توفير طبيب عند كل نقطة تجمع، مع وجود سيارة إسعاف مصاحبة للطلاب المنتقلين، وأنه وجه إدارة المواقف بضرورة توفير سيارات بديلة في حالة تخلف أحد الأتوبيسات.

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