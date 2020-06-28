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برلمان

رئيس مجلس النواب مهنئا الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو: الشعب حطم قيوده وانجلي الليل وسطع فجر يوم ‏جديد

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:24 ص
ثورة 30 يونيو
ثورة 30 يونيو
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فريدة محمد و ماجدة بدوى
بعث الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول ذكرى ثورة 30 يونيو.

وقال عبد العال فى نص رسالته: " يطيب  لي أن أتقدم إليكم بإسمي واسم نواب المجلس المعبرين عن شعب مصر ‏العظيم، بخالص التهنئة القلبية وأزكاها بمناسبة حلول ذكرى ثورة الثلاثين من يونيه ‏المجيدة، التي ملك فيها الشعب إرادته واستظل بعلم الوطن، ‏وحماها جيش الشعب ‏وشرطته الوطنية".

وأضاف: "في الثلاثين من يونيه حطم الشعب قيوده، وانجلي الليل وسطع فجر يوم ‏جديد، ‏عمت فيه الفرحة عموم المصريين إلا قلة ممن صموا آذانهم وضلوا سواء السبيل.

وتابع عبد العال :"في الثلاثين من يونيه امتلأت الميادين بالملايين، في تصد جرئ لجموح ‏رئيس ‏وجماعته التي أرادت استلاب الوطن والنيل من نسيجه الوطني، فلبيتم نداء الشعب ‏وإنحزتم لثورته وحميتم مصر من الفتن".‏

وأردف: "إننا نعلم الجهد الذي تبذُل في مختلف المجالات و انشغالك منذ ولايتك ‏بآمال ‏وطموحات شعبك، وإيمانك بأن ليس لدينا وقت نضيعه أو جهد نبدده في النظر ‏إلى الوراء، ذلك بأن أمامنا معارك شريفة تستحق الوقت كله، و الجهد كله". ‏

واختتم برقيته قائلا:"كانت وقفتكم من أجل مصر ، فتحية لك أنت تصنع المواقف، والله ‏معك ‏في كل المواقف". ‏
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