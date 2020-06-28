رئيس مجلس النواب مهنئا الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو: الشعب حطم قيوده وانجلي الليل وسطع فجر يوم ‏جديد

بعث الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول ذكرى ثورة 30 يونيو.
وقال عبد العال فى نص رسالته: " يطيب لي أن أتقدم إليكم بإسمي واسم نواب المجلس المعبرين عن شعب مصر العظيم، بخالص التهنئة القلبية وأزكاها بمناسبة حلول ذكرى ثورة الثلاثين من يونيه المجيدة، التي ملك فيها الشعب إرادته واستظل بعلم الوطن، وحماها جيش الشعب وشرطته الوطنية".
وأضاف: "في الثلاثين من يونيه حطم الشعب قيوده، وانجلي الليل وسطع فجر يوم جديد، عمت فيه الفرحة عموم المصريين إلا قلة ممن صموا آذانهم وضلوا سواء السبيل.
وتابع عبد العال :"في الثلاثين من يونيه امتلأت الميادين بالملايين، في تصد جرئ لجموح رئيس وجماعته التي أرادت استلاب الوطن والنيل من نسيجه الوطني، فلبيتم نداء الشعب وإنحزتم لثورته وحميتم مصر من الفتن".
وأردف: "إننا نعلم الجهد الذي تبذُل في مختلف المجالات و انشغالك منذ ولايتك بآمال وطموحات شعبك، وإيمانك بأن ليس لدينا وقت نضيعه أو جهد نبدده في النظر إلى الوراء، ذلك بأن أمامنا معارك شريفة تستحق الوقت كله، و الجهد كله".
واختتم برقيته قائلا:"كانت وقفتكم من أجل مصر ، فتحية لك أنت تصنع المواقف، والله معك في كل المواقف".