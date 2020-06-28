رفض تام واختيار إجباري.. آراء جروبات الماميز في عودة الحضانات

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي إعادة فتح الحضانات وحددت عدد أيام العمل بداية من 1 يوليو المقبل لعودة الأطفال إلى الحضانات لكن الأمر ليس إجباريا، لكن جاء ذلك ضمن إجراءات التخفيف التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا.





وأثار قرار فتح الحضانات من أول يوليو، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي و"جروبات الماميز" الشهيرة اللاتي يتواصلن فيها لمعرفة آخر أخبار الحضانات والمدارس فيما يخص أبنائهن.





ما بين الرفض والقبول الإجباري جاءت آراء العديد من الأمهات على "جروبات الماميز"، فبعضهن يضطررن إلى عودة أطفالهن للحضانات نظرا لظروف عملهن وعدم وجود شخص يراعي الأطفال.





أما بعض الأمهات الأخريات فقررت رفض هذا القرار رفضا قاطعا خوفا على صحة الأطفال من الخروج والذهاب للحضانات في ظل فتشي فيروس كورونا، واعتبروا أن الحضانة مكان مغلق يسهل تفشي الفيروس فيه خاصة وأن الأطفال مناعتهم ضعيفة ومعرضون للإصابة بالفيروس.