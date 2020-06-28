AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بعد عودة الحضانات.. كيف يمكن تهيئة الطفل للعودة مرة أخرى

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:20 ص
عودة الحضانات
عودة الحضانات
Advertisements
لمياء الياسين
بعد عودة الحضانات ومخاوف الأمهات من عودة طفلها وهل عودة الأطفال فى هذا الوقت أمنه فعلا ويعد أيضا  أول ما يدور فى ذهنها كيف يتم أيضا تهيئة الطفل للعودة مرة أخرى بعد عودة الحضانات

يؤكد الدكتور محمد رجب، استشاري العلاقات الأسرية، أن زيادة التخويف من الأزمة، جعل هناك خوف لدى الأطفال، لذلك يجب أن تتعامل الأم بحرص وإزالة الخوف لدى الطفل والعمل على إشباع الطفل نفسيا وإعطاء الطفل الاطمئنان مع بعض الحزم لأن حالة الأم النفسية تنتقل للطفل. 

أضاف أنه يجب إبعاد الطفل عن مثيرات الخوف مثل السوشيال ميديا وأخبارها وتعليم الطفل المواجهة عند رؤية خطأ ما حتى يستطيع نقل أى أخطاء تحدث أمام الطفل كعدم النظافة مثلا في الحضانة.

من جانبها أكدت استشاري علم النفس أميرة حبارير، أن أول شيء يجب أن تقوم به الأم هو تهيئة الطفل نفسيًا وسرد النصائح عن كيفية حماية نفسه عن طريق بعض الإرشادات أبرزها ضرورة الحرص على غسل الأيدى بإستمرار بالماء والصابون قبل بدء الطعام وبعد الانتهاء. 

لفتت أيضا ضرورة الأهتمام بإحضار كمامات واقيه وجذابة فى الوقت نفسه للطفل بالرسومات الكرتونية المحببة مثلا للطفل وهناك الكثير منها يباع أونلاين ويمكن أيضا شراء وقاء الوجه برسوم وأشكال جذابه للطفل تشجيعه على إرتدائه  وفى الوقت نفسه لحمايته ومساعدته على عدم لمس منطقة الأنف أو الوجه أو الفم. 

وأضافت أنه يمكن إحضار لعبه مفضله للطفل معه فى الحضانه وتعليم الطفل مثلا كيفية الإعتماد على نفسه وتعقيمها باستمرار. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيفية شراء السمك الطازج.. فيديو

خوفا على صحتهم.. إرشادات للأطفال بـ الحجر المنزلي

تقييم الوضع بعد أسبوعين.. وزارة التضامن: لا عودة للحضانات خلال الأسبوع المقبل

ترشيحاتنا

تسير في الليل والناس نيام.. علي جمعة يحذر من دموع تحرمك من استجابة الدعاء

اعرفي السبب الأول في ظهور علامات التمدد

فيروس مخادع| كورونا لديه مخالب تشبه المسامير تحول الخلايا إلى زومبي.. صور

موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تداول إجابات امتحان ديناميكا الثانوية العامة تحت شعار «بالغش اتجمعنا»

شاهد.. سمية الخشاب تستعرض رشاقتها بفستان روز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استعيدي رشاقتك .. 8 نصائح للتخلص من دهون البطن

يحسن صحة القلب .. 10 فوائد للمشي 30 دقيقة يوميًا

أول ظهور لابنة وائل كفوري.. شاهد