بعد عودة الحضانات.. كيف يمكن تهيئة الطفل للعودة مرة أخرى

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بعد عودة الحضانات ومخاوف الأمهات من عودة طفلها وهل عودة الأطفال فى هذا الوقت أمنه فعلا ويعد أيضا أول ما يدور فى ذهنها كيف يتم أيضا تهيئة الطفل للعودة مرة أخرى بعد عودة الحضانات





يؤكد الدكتور محمد رجب، استشاري العلاقات الأسرية، أن زيادة التخويف من الأزمة، جعل هناك خوف لدى الأطفال، لذلك يجب أن تتعامل الأم بحرص وإزالة الخوف لدى الطفل والعمل على إشباع الطفل نفسيا وإعطاء الطفل الاطمئنان مع بعض الحزم لأن حالة الأم النفسية تنتقل للطفل.





أضاف أنه يجب إبعاد الطفل عن مثيرات الخوف مثل السوشيال ميديا وأخبارها وتعليم الطفل المواجهة عند رؤية خطأ ما حتى يستطيع نقل أى أخطاء تحدث أمام الطفل كعدم النظافة مثلا في الحضانة.







من جانبها أكدت استشاري علم النفس أميرة حبارير، أن أول شيء يجب أن تقوم به الأم هو تهيئة الطفل نفسيًا وسرد النصائح عن كيفية حماية نفسه عن طريق بعض الإرشادات أبرزها ضرورة الحرص على غسل الأيدى بإستمرار بالماء والصابون قبل بدء الطعام وبعد الانتهاء.







لفتت أيضا ضرورة الأهتمام بإحضار كمامات واقيه وجذابة فى الوقت نفسه للطفل بالرسومات الكرتونية المحببة مثلا للطفل وهناك الكثير منها يباع أونلاين ويمكن أيضا شراء وقاء الوجه برسوم وأشكال جذابه للطفل تشجيعه على إرتدائه وفى الوقت نفسه لحمايته ومساعدته على عدم لمس منطقة الأنف أو الوجه أو الفم.





وأضافت أنه يمكن إحضار لعبه مفضله للطفل معه فى الحضانه وتعليم الطفل مثلا كيفية الإعتماد على نفسه وتعقيمها باستمرار.

