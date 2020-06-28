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تعليم

الهدوء يسود محيط لجان الثانوية العامة بالفيوم بعد ساعة على امتحانات الديناميكا.. فيديو

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:39 ص
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
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الفيوم - نبيل أبو السعود

لم يتبق سوى ساعة واحدة على أنتهاء  طلاب الثانوية العامة، من أداء  امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، لشعبة علمي رياضة، ومدته ساعتين فقط.

 

كان قد توافد العشرات من طلاب القانوية العامة بمحافظة الفيوم منذ صباح اليوم على لجان الامتحانات لأداء امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا).


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وقد شهد محيط اللجان هدوءا وعدم تواجد أى ولى أمر أمام اللجان، بالإضافة إلى قيام سيارات مديرية الصحة بالتعقيم المستمر بالرش أمام اللجان لتعقيمها والحفاظ على صحة الطلاب والمراقبين.

 

صرح الدكتور محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بأن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظة 16862 طالبا وطالبة، منهم 5918 طالبا وطالبة بالقسم الأدبى، و8931 طالبا وطالبة علمى علوم، و2013 طالبا وطالبة علمى رياضة.

 

مشيرًا إلى أنه تعمل بوابات للتعقيم الذاتي بجميع لجان الثانوية العامة على مستوى المحافظة وعددها 43 لجنة بجميع المراكز والمدينة.

الهدوء يسود محيط لجان الثانوية العامة بالفيوم بعد ساعة على امتحانات الديناميكا.. فيديو
الهدوء يسود محيط لجان الثانوية العامة بالفيوم بعد ساعة على امتحانات الديناميكا.. فيديو
الهدوء يسود محيط لجان الثانوية العامة بالفيوم بعد ساعة على امتحانات الديناميكا.. فيديو
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