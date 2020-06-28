بإجمالي 38150 حالة.. سلطنة عمان تسجل 1197 إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت سلطنة عمان، اليوم، الأحد، عن ارتفاع جديد في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، سجلت وزارة الصحة العمانية، اليوم، الأحد، 1197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 38150 حالة.





وأوضحت الصحة العمانية أن الإصابات الجديدة تضم 709 حالات لعمانيين و488 لغير عمانيين.





وأضافت الوزارة العمانية أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بمرض "كوفيد-19" بلغ 63 حالة وفاة؛ بينما ارتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 21200 حالة شفاء.



