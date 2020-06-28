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أخبار العالم

بإجمالي 38150 حالة.. سلطنة عمان تسجل 1197 إصابة جديدة بـ كورونا

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:35 ص
أعلنت سلطنة
أعلنت سلطنة عمان، اليوم الأحد، عن ارتفاع جديد في عدد ال
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أعلنت سلطنة عمان، اليوم، الأحد، عن ارتفاع جديد في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، سجلت وزارة الصحة العمانية، اليوم، الأحد، 1197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 38150 حالة.

وأوضحت الصحة العمانية أن الإصابات الجديدة تضم 709 حالات لعمانيين و488 لغير عمانيين.

وأضافت الوزارة العمانية أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بمرض "كوفيد-19" بلغ 63 حالة وفاة؛ بينما ارتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 21200 حالة شفاء.

واعتبارا من الأربعاء الماضي، قررت سلطنة عمان إعادة فتح القطاعات التجارية والصناعية.
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