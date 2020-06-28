إنجاز تاريخي.. برلماني يشيد بتجهيزات مستشفى القوات المسلحة للعزل الصحي

وصف الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي، التي تفقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي بأرض المعارض، والتي تحتوي على مستشفيات ميدانية وقاعات عزل بقوة إجمالية 4 آلاف سرير وسيارات إسعاف مجهزة وطائرات الإسعاف الطبي الطائر بانها انجاز تاريخى تم فى وقت قياسى غير مسبوق وبمواصفات عالمية.





ووجه " حساسين " فى بيان، الأحد، تحية قلبية لكل من ساهموا فى هذا المشروع الصحى الكبير لصالح مصابى فيروس كورونا.





وقال عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي إن المصريين شعروا بفخر واعتزاز كبيرين خلال مشاهدتهم لهذا الإنجاز الكبير.





وأكد أن هذا الانجاز يؤكد قدرة الدولة المصرية بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى على مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا.