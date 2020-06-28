بينهم 15 من ذوي الهمم .. تعيين 202 شاب بالقطاع الخاص بالغربية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن تعيين مديرية القوى العاملة بالغربية، 202 شاب بمنشآت القطاع الخاص بمحافظة الغربية، من بينهم 15 من ذوى الاحتياجات الخاصة، من خلال شهادة القيد "كعب العمل"، فضلا عن استخراج 1000 شهادة قيد.





وأشار الوزير إلى أن المديرية تابعت صرف المنحة الرئاسية التى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة لنحو 20 ألفًا و64 عاملا بإجمالي 100 مليون و32 ألف جنيه، من خلال مكاتب البريد وفروع البنك الزراعي بالمحافظة، فضلا عن صرف منحة مولود لأحد العاملين المسجلين بإدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية.





وأوضح فتحي دسوقي مدير المديرية في تقريره للوزير عن إنجازات مايو الماضي، أنه تم منح 723 ترخيص مزاولة الحرفة، ونفس العدد شهادة قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين.





وقال إنه تم التفتيش من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية 1326 منشأة لمتابعة ومراقبة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية في هذا الخصوص، تم خلالها غلق 6 منشآت في نطاق المحلة الكبرى وطنطا لإكتشاف بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا، وفرض الحظر على العاملين بها ومنحهم إجازات، منوها إلي أن المديرية قامت بتلقى 7 شكاوى فردية، تم بحثهم وتسويتهم.