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محافظات

غلق وتشميع 7 محال ومنشآت تجارية في بني سويف

الأحد 28/يونيو/2020 - 12:46 م
غلق وتشميع 7 محال
غلق وتشميع 7 محال ومنشآت تجارية في بني سويف
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محمد عبدالحليم
تفقد  الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، بجولة ميدانية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد بمركز ومدينة ببا لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء المتضمنة إغلاق المحال العامة منذ الساعة التاسعة مساء، وغلق المقاهى والكافيتريات، والكافيهات في الساعة العاشرة، فضلا عن تفقده لغرفة العمليات بمبنى ديوان عام الوحدة المحلية، حيث يتم حاليا  تركيب كاميرات لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والميادين. 

رافق نائب المحافظ خلال جولته: المحاسب هاني الجويلى رئيس مركز ومدينة ببا، ونواب رئيس المدينة وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالوحدة المحلية.

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وتجول نائب المحافظ بعدد من شوارع وميادبن مدينة ببا، لمتابعة التزام تلك المنشات بمواعيد الغلق المقررة، موجها بغلق 7 محلات لمخالفتها قرارات الحكومة باستمرار الفتح بعد المواعيد المقررة، حيث تم غلق 3 مقاهي و2 ورشة كاوتشوك، ورشة إصلاح موتوسيكلات، ومصنع آيس كريم "غير مرخص"، وكلف مسؤولى الوحدة المحلية باتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن. 

وناقش نائب المحافظ مع رئيس المدينة الجهود المبذولة في هذا اليوم، حيث أكد رئيس المدينة أنه تم تنفيذ حملات متابعة ميدانية لتحقيق الانضباط بالمركز والمدينة، والتي أسفرت عن فض 6 سويقات عشوائية بمدينة ببا والقرى التابعة، وتمت متابعة أعمال التعقيم لبعض شوارع مدينة ببا وبعض الشوارع بالقرى لمنع انتشار فيروس كورونا، ومتابعة أعمال إدارة الحدائق برى بعض الأشجار بالمدينة، ومتابعة استمرار العمل ليلا فى مد خط الغاز الرئيسى بشارع بورسعيد وبعض الشوارع الداخليه بمدينه ببا والتأكيد على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، ومتابعة استمرار الرش بشوارع المدينة شارع الشباب وشارع الطراد والمستشفى وميدان الموقف والشيخ ياسين وشارع التحرير وميدان المحطة وشارع بورسعيد وشارع الورد.

كما تم عمل حملة نظافة بشوارع المدينة والقرى والطريق السريع بقرية طنسا وأسفرت الحملة عن رفع 195 طن مخلفات وقمامة. 

وتم تنفيذ حملة إشغالات بالمدينة والقرى وتم إزالة 143 حالة اشغال طريق، ومع استمرار العمل بالشارع ومتابعة تنفيذ قرارات الحظر والغلق. 

ويأتي ذلك في إطار تكليفات محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم بمتابعة تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء ، والخاصة بمتابعة التزام المحال العامة في المواعيد المقررة بعد الفتح التدريجي لبعض الأنشطة والمنشآت التي تقدم خدمات للمواطنين وفي مقدمتها المقاهي والكافيهات والمطاعم والكافتيريا وما يناظرها من المحال والمنشآت، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، والتوعية والالتزام بالإجراءات التى تنفذها الدولة في هذا الملف.
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