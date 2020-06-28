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محافظات

لمدة 4 ساعات.. فصل الكهرباء عن قرى بمركز بني سويف للصيانة

الأحد 28/يونيو/2020 - 12:50 م
ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة بني سويف
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محمد عبدالحليم
أعلن قطاع الكهرباء ببني سويف، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن قرى (بني عفان ومنشأة عاصم وتوابعهما)،غدا الاثنين 29 يونية الجاري من الساعة 6 صباحا وحتى 10 صباحا،وذلك لإجراء الصيانة الدورية بمحول رقم "3 "بمحطة محولات الكوم الأحمر الذي يخدم تلك القرى وتوابعها بمركز بني سويف. 

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وإذ يتقدم قطاع الكهرباء باعتذاره عن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة الدورية والمطلوية لرفع كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي،فإنه يناشد المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بالقطع المؤقت للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة . 

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