نائبة تهنئ الرئيس بذكرى ثورة 30 يونيو: نهاية عصر دامس وبداية عهد جديد

تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بالتهنئة للرئيس السيسي والقوات المسلحة، والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.





مشيرة إلى أن هذه الثورة أنقذت الدولة المصرية من مخططات الإخوان الإرهابية التي استهدفت الدولة المصرية خلال العام الذي اعتلى هؤلاء الإرهابيين حكم مصر 2011.





ولفتت رزق الله، في بيان لها، أن هذه الثورة تمثل نقطة فاصلة في تاريخ الدولة المصرية فكانت نهاية عصر دامس وبداية عهد جديد قوامه البناء والتنمية والتشييد.





وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي شهدت نهضة شاملة في جميع المجالات، وشهد الاقتصاد المصري تقدم كبير بعد أن تآكل خلال عهد جماعة الإخوان الإرهابية.