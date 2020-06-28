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أخبار البلد

العظمى بالصعيد 41 درجة.. الأرصاد: الطقس غدا حار على القاهرة والوجه البحري

الأحد 28/يونيو/2020 - 12:57 م
الطقس على القاهرة
الطقس على القاهرة
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نورهان خفاجي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا الإثنين، وتوقعت أن يسود طقس حارا نهارا على الوجه البحري والقاهرة، ولطيفا ليلا والرياح معتدلة، بينما يكون الطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط أحيانا.


أما على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، يطل الطقس حار خلال ساعات النهار معتدل ليلا، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.


ويكون الطقس على محافظات الصعيد شديد الحرارة على محافظات شمال وجنوب الصعيد ويبقى معتدل خلال ساعات الليل، والرياح معتدلة.


وحول درجات الحرارة المتوقعة غدا، على القاهرة والوجه البحري 36 للعظمى و23 للصغرى، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمي والصغرى 23، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمي والصغري 28، وعلى شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 25 وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 28.

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