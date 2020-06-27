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أخبار البلد

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري.. والعظمى بالصعيد 41 درجة

السبت 27/يونيو/2020 - 12:19 م
درجات الحرارة
درجات الحرارة
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نورهان خفاجي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون غدا، الأحد، مائلا للحرارة نهارا لطيفا ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.


ويكون الطقس على السواحل الشمالية معتدلا نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة، بينما يظل الطقس حارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتكون الرياح معتدلة تنشط أحيانا.


أما عن محافظات الصعيد، يبقى الطقس حارا على محافظات شمال الصعيد خلال ساعات النهار معتدلا ليلا، تصاحبه رياح تنشط أحيانا، بينما يبقي الطقس شديد الحرارة على محافظات الجنوب نهارا معتدل ليلا والرياح معتدلة.

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أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 23، وعلي السواحل الشمالية 30 للعظمى و23 للصغرى، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 28، وعلى شمال الصعيد 36 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 27.

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