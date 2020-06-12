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أصل الحكاية

أحدث مشاهير كورونا..الفيروس يحصد روح خبير الطقس السعودي عمرين الأهدل

الجمعة 12/يونيو/2020 - 03:40 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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محمود نوفل
مازال فيروس كورونا المستجد يواصل حصده لأرواح المشاهير في كل ربوع العالم ليعلن انه مرض يصيب الجميع؛ الغني قبل الفقير والمشهور قبل المغمور، هذه المرة كانت لخبير الطقس السعودي ومصور العواصف الرعدية" عمرين الأهدل" الذي تُوفي عقب صراع طويل مع المرض دام قرابة الشهر.

كانت وفاة الأهدل فاجعة أوجعت كل احبابه واصحابه الذين علقوا علي الوفاة معبرين عن أسفهم الشديدين عبر موقع التدوينات القصيرة " تويتر" معربين عن حزنهم العميق لموت خبير الطقس السعودي الذي أفني حياته لخدمة أبناء المملكة.

وبدوره قال خبير الطقس عبدالله الحربي: "رحم الله عمرين وأسكنه فسيح جناته، بالأمس تطارد المطر معنا واليوم ترحل إلى جوار ربك، ما أصغر الدنيا، ولا تنسونه من دعواتكم فهو الآن بحاجة إلى الدعاء أكثر من أي وقت مضى".

كما ذكر خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني معلقًا على وفاة "عمرين": "لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى.. اللهم إنه في ذمتك وحبل جوارك فَقِهِ فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم اغفر له في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين".

ومن جانبه قال موقع "طقس العرب": "‏إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإنا على فراقك يا عمرين الأهدل لمحزونون"، مضيفا  "انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم مندوب  طقس العرب عمرين الأهدل بعد صراع مع  فيروس ‎كورونا دام قرابة الشهر".

جدير بالذكر أن"عمرين الأهدل" -رحمه الله- قد دخل في مرحلة حرجة منذ أقل من شهر بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد؛ حيث نشر آخر فيديو قبل أن تتدهور صحته من داخل المستشفى يطلب فيه الدعاء له.
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