على الرغم من وجود سؤال خطأ.. فرحة بين طلاب الرياضيات بالبحيرة لسهولة الديناميكا.. صور

سادت حالة من الفرحة العارمة بين طلاب قسم الرياضيات بالثانوية العامة بمحافظة البحيرة لسهولة امتحان الديناميكا على الرغم من وجود مسألة الاختيارات الخاصة بها جميعها خطأ.







وقال محمد رضا علي، أحد الطلاب، إن امتحان الديناميكا جاء فى مستوى الطالب المتوسط ومن داخل المنهج الدراسي الدراسي، وبه العديد من المسائل موجودة في نماذج الامتحانات.







وأوضحت نيرة أسامة، أن امتحانات الديناميكا به بعض النقاط لقياس مستوى ذكاء الطلاب، مشيرة إلى أنها شعرت بصدمة عندما لاحظت وجود مسألة بالامتحانات جميع اختياراتها خاطئة.





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وسط إجراءات أمنية واحترازية.. توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان بالبحيرة لأداء امتحان الديناميكا.. صور









فيما انتقد يوسف عطا، مدرس رياضيات، وجود مسألة فى امتحان الديناميكا جميع اختياراتها خطأ قائلا: "مش فاهم يعنى إيه امتحان ثانوية عامة ييجى فيه مسألة والاختيارات الخاصة بها ولا واحدة فيهم صح ويتلغى فى اللجنة".









وشهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، إجراءات أمنية مكثفة من قبل الشرطة لمنع تكدس وزحام أولياء الأمور أمام اللجان للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في ظل الظروف التي تمر بها البلاد





وأشاد الطلاب عقب خروجهم من اللجان بدور رجال الشرطة في تنظيم الدخول والخروج وبجميع الإجراءات الوقاية وتوفير الكمامات و ال مطهرات وتعقيم وتوزيع للأكياس الأحذية الطبية





ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2020 اليوم، الأحد الموافق 28 يونيو 2020، امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، وذلك بالنسبة لشعبة علمي رياضة





وقد أكدت وزارة التربية والتعليم أن أجواء امتحانات الثانوية العامة 2020 تسير بشكل جيد ومنضبط حتى الآن





وقامت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم منذ فجر اليوم، بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات





ويؤدي اليوم أيضا، طلاب الثانوية العامة (المكفوفون) امتحان مادة الجغرافيا (ورقة أولى)، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) امتحان مادتي اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) ومقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية



