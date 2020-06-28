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تعليم

طلاب ثانوية عامة في الفيوم: الديناميكا صعب.. ورئيس اللجان ألغى السؤال الأول.. فيديو

الأحد 28/يونيو/2020 - 02:21 م
اجواء الثانوية العامة
اجواء الثانوية العامة بالفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود

أعرب عدد طلاب الثانوية العامة شعبة الرياضيات عن صعوبة امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، لشعبة علمي. 

يقول عبد الله أشرف، طالب بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية العسكرية بالفيوم ( شعبة رياضة)، إن "الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، وإن كانت هناك بعض الصعوبات في الأسئلة، والوقت كان مناسبا للجميع حيث قمت بحل الامتحان في نصف الوقت".

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ويقول مصطفى حسين  بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية العسكرية بالفيوم (شعبة رياضة)، بأن امتحان الديناميكا كان صعبًا للغاية وليس في مستوى الطالب العادي أو المتوسط، باستثناء بعض الأسئلة الفرعية، جاءت أسئلتها على غير المتوقع.


ويضيف عبد الرحمن  سيد، طالب بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية العسكرية بالفيوم (شعبة رياضة)، أن "امتحان الديناميكا جاء صعبا، لدرجة أن رئيس اللجان طلب منا حذف السؤال الأول من ورقة الأسئلة".


ويقول عاطف محمود، طالب بمدرسة أبشواي الثانوية (شعبة رياضة)، إن الامتحان كان صعبًا، ومفاجأة لنا جميعًا، وليست في متناول الطالب العادي ولا الطالب المتوسط، والأسئلة جاءت غير مباشرة أيضًا.

طلاب ثانوية عامة في الفيوم: الديناميكا صعب.. ورئيس اللجان ألغى السؤال الأول.. فيديو
طلاب ثانوية عامة في الفيوم: الديناميكا صعب.. ورئيس اللجان ألغى السؤال الأول.. فيديو
طلاب ثانوية عامة في الفيوم: الديناميكا صعب.. ورئيس اللجان ألغى السؤال الأول.. فيديو
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