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ثقافة

الفانتازيا بين النقد والكتابة.. ندوة في مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية

الأحد 28/يونيو/2020 - 04:02 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، في السابعة مساء بعد غد "الثلاثاء"، ندوة أون لاين بعنوان (أدب الفانتازيا بين النقد وتجربة الكتابة).


يدير اللقاء الأديبة جيهان السيد ويشرف عليه الأديب منير عتيبة مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، ويشارك في اللقاء الناقد الدكتور أحمد سماحة، والأديبان عمرو الجندي ونسمة عاطف،والدكتور أحمد سماحة هو عضو اتحاد كتاب مصر، وأتيليه الآداب والفنون، ورابطة النقاد العرب، واتحاد المدونين، واتحاد الشعراء، وغيرها، وهو كاتب صحفي وناقد وشاعر، ومدير تحرير القسم الثقافي والرأي بجريدة اليوم السعوديه، ومشرف تحرير جريدة العربي اليوم سابقًا ومدير تحرير مجلة أخبار الأدب الالكترونية والمستشار الثقافي لمركز الأدب العربي حاليًا، وله مجموعه من الكتب في السينما والشعر والنقد الروائي والقصصي منها: جماليات المكان في روايات نجيب محفوظ - الصعود الي النص- الهجره الي الداخل، خوف يرقبني-شعر، مراية النار، شعر(عامية مصرية)، السينما والرواية، ودراسات، الزمن في السينما، في المعرفة النقدية، حوارات مع مفكرين ونقاد عرب بارزين. 

أما عمرو الجندي فهو كاتب وروائي مصري ومنتج أفلام قصيرة، وعضو اتحاد كتاب مصر، ومحرر في أكثر من جريدة ومجلة الكترونية، وصدر له: قصة حب سرية، ديوان عام 2009، من أجل الشيطان، مجموعة قصصية عام 2010، فــوجا، رواية عام 2011، رواية 9 ملّى عام 2012، رواية 313 عام 2013، الغرباء، مجموعة قصصية عام 2014.
 
أما نسمة عاطف فقد بدأت نشر أعمالها علي صفحتها في الفيسبوك ثم صدر لها: رواية الإنتقام، طبق يقدم باردا عام ٢٠١٦، وفي ٢٠١٧ أصدرت روايتها الثانية، "العائلة"، "عمارة رقم ٩"، مجموعة قصصية عام ٢٠١٨، كتاب "مش للأطفال وبس" ٢٠١٨، حكايات الجدة صفية رواية عام ٢٠٢٠، ونوفيلا القصر العيني ٢٠٢٠.
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