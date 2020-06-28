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تعليم

تباين آراء طلاب السويس في امتحان الديناميكا

الأحد 28/يونيو/2020 - 02:25 م
صدى البلد
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حسن غنيمة
تباينت آراء طلاب وطالبات السويس في أسئلة امتحان مادة الديناميكا، لشعبة العلمي رياضة.

وقالت مريم سلامة ان الامتحان جاء بـ 18 سؤالا جرى إلغاء سؤال منهم أما بقية الأسئلة فكانت في مستوى الطالب المتوسط ولم تخرج عن نماذج امتحانات البوكليت العاملين الماضيين.

بينما اشتكت زميلتها نسرين من ضيق الوقت المخصص للإجابة عن الأسئلة وقالت إن الأسئلة المقالية احتاجت العديد من الخطوات والتعويض في عدة قوانين للإجابة عليها ، أما بقية الأسئلة فجاءت مباشرة ، والامتحان في المجمل جاء في مستوى الطالب فوق المتوسط .

والتزم اغلب طلبة وطالبات السويس بالإجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وشدد مسئولو اللجان على عمليات التعقيم قبل الدخول لأداء الإمتحانات.

وشهدت محيط اللجان بالسويس، تواجدا أمنيا مكثفا، لمنع أية تجمعات بالقرب من المدارس، كما تواحدت سيارات الإسعاف امام بوابات المدارس.

 


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