بمكياج هادئ .. ديالا مكي تخطف الأنظار من أحدث ظهور لها

شاركت الإعلامية ديالا مكي متابعيها بصورة جديدة من أحدث جلسة تصوير، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.





وأطلت ديالا مكي مرتدية فستان باللون الأبيض المميز على أحدث صيحات الموضة، يكشف عن أناقتها.





كما تركت خصلات شعرها الاسود الحريري منسدلا بطريقة ناعمة أعلى الكتف بشكل جمالي بسيط.





واما من الناحية الجمالية وضعت ديالا مكي اللمسات البسيطة التي تبرز ملامحها الحادة، ففضلت أن تضع اللون الكاشمير الهادئ في الشفاه، مع رسم العين بطريقة بسيطة.





كما زينت أذنيها بالأقراط باللون الفضي البسيطة.