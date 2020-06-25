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مرأة

سعر وماركة فستان ديالا مكي في أحدث ظهور لها

الخميس 25/يونيو/2020 - 01:30 م
ديالا مكي
ديالا مكي
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حياة عبد العزيز
حرصت الإعلامية ديالا مكي على مشاركة متابعيها بصورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".


وتألقت ديالا مكي مرتدية فستانا باللون الأسود جريء، بالتصميم المجسم يبرز أنوثتها، ومكشوف من منطقة القدم، كما أنه جاء بتصميم الشراشيب وعلى أحدث صيحات الموضة.


وجاء الفستان يحمل الماركة العالمية "david koma"، وقد بلغ سعره حوالي 8,559 ريال سعودي، فهي من النجمات التي تحرص على متابعة الأزياء والموضة.


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وانتعلت ديالا مكي حذاءً باللون الأسود ذا كعب عالٍ لاستكمال إطلالتها الجذابة.
سعر وماركة فستان ديالا مكي في أحدث ظهور لها
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