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فن

وصلة رومانسية .. ديالا مكي تكشف أول لقاء جمعها بـ أحمد فلوكس .. والأخير يرد بحبك

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 05:12 م
احمد فلوكس وديالا
احمد فلوكس وديالا مكى
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أحمد إبراهيم
نشرت الإعلامية اللبنانية ديالا مكى تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تهنئ فيه الفنان أحمد فلوكس بعيد ميلاده. 

وقالت ديالا بعد نشرها صورة له من أول لقاء جمع بينهما: في عيد ميلادك، نعود لأول مرة قابلنا بعض، عيد ميلاد سعيد".

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ويرد احمد فلوكس عليها قائلا : "بحبك". 

وكانت خرجت عديد من الأنباء التى تؤكد ارتباط احمد فلوكس بالمذيعة اللبنانية خلال الايام الماضية خاصة مع وصلات الرومانسية المتبادلة بينهما عبر حساباتهما على إنستجرام. 

يذكر أن آخر أعمال أحمد فلوسك كانت فى السينما بفيلم "الممر" والذى حقق نجاحا كبيرا عند عرضه فى السينمات. 
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