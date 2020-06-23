وصلة رومانسية .. ديالا مكي تكشف أول لقاء جمعها بـ أحمد فلوكس .. والأخير يرد بحبك





وقالت ديالا بعد نشرها صورة له من أول لقاء جمع بينهما: في عيد ميلادك، نعود لأول مرة قابلنا بعض، عيد ميلاد سعيد".





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وكانت خرجت عديد من الأنباء التى تؤكد ارتباط احمد فلوكس بالمذيعة اللبنانية خلال الايام الماضية خاصة مع وصلات الرومانسية المتبادلة بينهما عبر حساباتهما على إنستجرام.





يذكر أن آخر أعمال أحمد فلوسك كانت فى السينما بفيلم "الممر" والذى حقق نجاحا كبيرا عند عرضه فى السينمات.