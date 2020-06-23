بعد وفاته رضيعا.. حقيقة الصور المتداولة لابن أوس أوس





وقال مصطفى : "ارجو من السادة الصحفيين و المواقع تحرى الدقة بخصوص نشر صور لنجل صديقى اوس اوس و اخبار كاذبة عن سبب الوفاة.





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واضاف بسيط قائلا : الصور التى تتناولها المواقع والصحف ليست صور الطفل المتوفى الطفل ليس لديه أى صورة على مواقع التواصل الاجتماعي.





وأخيرا قال بسيط : "ياريت نتقى الله و ندعى ربنا يصبر والده و والدته و نقرا الفاتحه".





وكان اعلن الفنان اوس اوس عن رحيل ابنه مؤكدا على ان حالة الوفاة كانت طبيعية وذلك بعد ان خرجت عديد من الاقاويل حول طبيعة الوفاة مرددين أنه سقط أرضا وتارة اخرى سقط من البلكونة.