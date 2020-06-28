بفستان منقوش.. هبة مجدي بإطلالة مبهجة عبر إنستجرام

شاركت الفنانة هبة مجدي متابعيها بصورة جديدة من أحدث جلسة تصوير، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لصور والفيديوهات إنستجرام.





وأطلت هبة مجدي على جمهورها من إجازتها الصيفية، بإطلالة مبهجة، مرتدية فستان باللون البني منقوش بالزهور الرقيقة.





كما اعتمدت على وضع المكياج المرتكز على الألوان الترابية الهادئة، فاختارت اللون البرتقالي الداكن في الشفاه، مع لمسات بسيطة من البلاشر.





واستكملت إطلالتها المبهجة، مرتدية قبعة من الخوص على الرأس، مع ترك خصلات شعرها البني منسدلا بطريقة ناعمة أعلى الكتف.





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