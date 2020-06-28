بعد ريمديسيفير فى أمريكا.. شعبة الأدوية: ننتظر نتائج دواءين يابانى وروسي لعلاج كورونا.. فيديو

قال الدكتور محمد السيد، عضو شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن وزارة الصحة تنتظر نتائج أولية من دول العالم فيما يتعلق بتصنيع الأدوية الجديدة لاستخدامها قبل دول كثيرة.









وأوضح عضو شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، خلال استضافته ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، أن عقار ريمديسيفير الذى استخدمته الولايات المتحدة الأمريكية لعلاج فيروس كورونا ليس فقط الذى تم الإعلان عنه، ولكن العالم ينتظر أيضا دواءً يابانيا، وآخر روسى.









وأضاف أن وزارة الصحة هى الجهة المنوط بها التعامل مع الأدوية الجديدة أو اللقاحات من دول العالم، والتى من المقرر طرحها قريبا لعلاج فيروس كورونا وتضع لها بروتوكولات لمصابى فيروس كورونا.









ولفت الدكتور محمد السيد، إلى أن مصر محظوظة بامتلاكها 160 شركة أدوية، وبدأت منذ عام 1939م بطاقات إنتاجية كبيرة سمحت بتصنيع الأدوية واستخدامها قبل شركات أخرى.









وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 403 من المصابين بـ فيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 17140 حالة حتى اليوم.