شاهد.. حسام البدري يخضع لاختبار قياس الحرارة فى اتحاد الكرة

خضع اليوم الأحد حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطني، لاختبار قياس الحرارة لدى دخوله الطابق الأرضي في مقر الجبلاية بالجزيرة.





يأتي ذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، لا سيما وأن البدري سوف يجتمع مع اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، لمناقشة تصور الفراعنة الكبار خلال الفترة المقبلة.





وكان ٥٥ موظفا فى مقر اتحاد الكرة فى الجزيره بكل اللجان والإدارات قاموا اليوم الأحد بإجراء مسحة فيروس كورونا.





جاء ذلك تحت إشراف اللجنة الطبية فى اتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمد سلطان وذلك من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا داخل مقر الجبلاية.



