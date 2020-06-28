AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

على أحدث صيحات الموضة.. مايا دياب تشعل السوشيال ميديا بالأسود

الأحد 28/يونيو/2020 - 05:36 م
مايا دياب
مايا دياب
Advertisements
حياة عبد العزيز
حرصت الفنانة مايا دياب على مشاركة متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت مايا دياب بإطلالة كاجوال على أحدث صيحات الموضة، مرتدية تي شيرت باللون الأسود يحمل نقوشات اللون الأبيض، مع جيب قصيرة جلد باللون الأسود.

اقرأ ايضًا:

وانتعلت مايا دياب حذاء رياضي باللونين الأبيض والأسود لافت للأنظار.

وتركت مايا دياب خصلات شعرها الذهبي منسدلا بطريقة متطايرة في الهواء بشكل جمالي جذاب.

كما وضعت اللمسات الجمالية التي تبرز جمالها التي تتناسب مع لون بشرتها البرونزي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بملابس ضيقة.. مايا دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

بالأبيض والأسود.. مايا دياب تخطف أنظار متابعيها.. شاهد

ملابس سوداء.. مايا دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

فستان لافت.. مايا دياب تتألق بإطلالة ساحرة على إنستجرام.. شاهد

بفوطة شعر .. مايا دياب تطل على جمهورها عبر إنستجرام

شاهد.. مايا دياب بإطلالة كلاسيكية ملفتة

ترشيحاتنا

نانسي تخطف قلب أحمد والزفاف فى جو عائلى بهيج

طاهر محمد طاهر لـ منتقدي انتقاله للأهلي: هتعرفوا ردي بعدين

بالمياه الغازية.. طريقة سحرية لتنظيف إطارات السيارات

أخبار الفن.. هجوم على يوسف الشريف بسبب رفض القبلات.. خطيبة حسن شاكوش تعلق على انفصالهما.. وتعرض أحمد فلوكس لحادث سير

عضو مجلس الإدارة كلمة السر.. شوبير يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي للتجديد مع فايلر

القفازات كارثة وتعامل بطبيعتك.. طبيب يوجه رسالة للمواطنين

AdvertisementS

اعتذر عن رئاسة الشبكة وتقديم البرامج.. عمرو الليثى يعلن انتهاء ارتباطه بقناة النهار

تحذير لمصابي كورونا.. الحجر البيطرى: لمس الحيوانات الأليفة يؤدي إلى نقل العدوى.. فيديو

خالد الغندور عن تنازل تركي آل الشيخ عن قضاياه ضد الأهلي: قرار رائع

مراقب ثانوية عامة يتعرض للتهديد بالسلاح لالتزامه بمنع الغش.. والجهات الأمنية تضبط المتهمين

دينا زهرة مذيعة cbc إكسترا تعلن تعافيها من فيروس كورونا

دعونا ننسى أخطاء الماضي .. أول تعليق من خطيبة حسن شاكوش على خبر انفصالهما

سؤال بلا إجابة في ديناميكا الثانوية العامة .. والتعليم تحيل واضعي الامتحان للتحقيق

تشريعية النواب توافق على عقوبة الحبس 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه للإخلال بنظام الامتحانات

حرب الأهلي وبيراميدز .. قرار جديد من المقاولون العرب بشأن رحيل طاهر محمد طاهر

هو ليه الناس بتطالب بالحرية الجنسية للشواذ.. ناهد السباع تهاجم منتقدى يوسف الشريف

فيديو جراف.. كواليس حبس وتغريم سما المصري

إيداع عبد الرحيم علي بالعناية المركزة في باريس بعد إصابته بـ فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. سيارة بيك اب جديدة من لوردستاون اندورانس كهربائية بالكامل.. صور

على أحدث صيحات الموضة.. مايا دياب تشعل السوشيال ميديا بالأسود

أغربها الغسل المفرط.. أسباب غير متوقعة وراء تقشير الجلد