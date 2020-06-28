على أحدث صيحات الموضة.. مايا دياب تشعل السوشيال ميديا بالأسود





وتألقت مايا دياب بإطلالة كاجوال على أحدث صيحات الموضة، مرتدية تي شيرت باللون الأسود يحمل نقوشات اللون الأبيض، مع جيب قصيرة جلد باللون الأسود.





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وانتعلت مايا دياب حذاء رياضي باللونين الأبيض والأسود لافت للأنظار.





وتركت مايا دياب خصلات شعرها الذهبي منسدلا بطريقة متطايرة في الهواء بشكل جمالي جذاب.





كما وضعت اللمسات الجمالية التي تبرز جمالها التي تتناسب مع لون بشرتها البرونزي.



