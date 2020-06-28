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تعليم

رئيس جامعة بنى سويف: 11 يوليو امتحانات الفرق النهائية.. والدراسات العليا 15 المقبل

الأحد 28/يونيو/2020 - 05:36 م
رئيس جامعة بنى سويف
رئيس جامعة بنى سويف
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محمد عبدالحليم
أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى للسنوات النهائية مرحلة الليسانس والبكالوريوس يوم 11 يوليو القادم وحتى 22 أغسطس، وتبدأ امتحانات الدراسات العليا يوم 15 يوليو وحتى 15 سبتمبر، مطالبا بضرورة  الالتزام بنسبة 25% من اجمالي القدرة الاستيعابية للمدرجات ،  وتحديد اماكن الطلاب والاعلان عنها مسبقا حيث ترسل لكل طالب عبر البريد الالكتروني الخاص به، والتي تراعي مبدأ التباعد بين الأفراد .

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جاء ذلك خلال ترأسه لمجلس الجامعة رقم 185 المنعقد بتاريخ اليوم حيث شدد رئيس الجامعة على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية  والوقائية اثناء انعقاد الامتحانات وفقًا للمعايير المعلن عنها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة وذلك حرصًا على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والملاحظين والعاملين ، مع توفير كافة المستلزمات الطبية من كمامات وقفازات للملاحظين ، و عدم السماح للطلاب بتبادل الأدوات والأقلام  وتوفير أكواب الماء الورقية التي تستخدم مرة واحدة فقط.

 وتابع رئيس الجامعة أنه يجوز للطلاب الذين لا يرغبون في أداء الامتحانات لهذا الفصل نظرًا للظروف الراهنة التقدم بطلب للكلية قبل بدء موعد انعقاد الامتحانات على أن يكون الاعتذار في هذه الحالة عن أداء كافة الامتحانات المقررة للطالب في الفصل الدراسي الثاني. أما بالنسبة للأعذار الطارئة والمرضية المقبولة فيمكن تقديمها في أي وقت وفى كلتا الحالتين لا يعد غياب هؤلاء الطلاب رسوبًا.

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