ضباط شرطة يتركون كلبا بوليسيا يمزق قدم سيدة بعد اعتقالها في بريطانيا.. فيديو

قامت إحدى الأمهات البريطانيات برفع دعوة قانونية، بعد أن مزقت كلب الشرطة ساقها،حين كانت الشرطة تلقي القبض عليها بتهمة "التهديد بالعنف".

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، قالت شرطة مدينة ميرسيسايد البريطانية، إن السيدة جوردان كانت تحمل قطعة من الزجاج في يدها ووجهت تهديدات بإيذاء المواطنين ، لكن فريقها القانوني يجادل بأنها لم تشكل أي تهديد في الوقت الذي أطلقت فيه ضباط الشرطة سراح الكلب عليها.

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وأفادت الضحية جوردان أنها تعاني من مشاكل في الصحة العقلية وكانت تتصرف بشكل مضطرب، حيث قالت إنها اتصلت بالشرطة، لتسليم نفسها بعد حادثة وقعت في وقت سابق من ذلك المساء.



فيما كشفت، لقطات مصورة من قبل المارة، لجوردان وهي تدير ظهرها لثلاثة ضباط ، بما في ذلك الشاب المروض للكلب البوليسي ، قبل أن يطلق الضابط سراح كلبه ليصارع الضحية على الأرض.





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