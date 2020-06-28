AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حازم إمام يشارك جمهوره بصورة من إجازته الصيفية.. شاهد

الأحد 28/يونيو/2020 - 05:31 م
صدى البلد
Advertisements
رنا اشرف
شارك الثعلب الصغير حازم امام نجم نادي الزمالك السابق، متابعيه، بصورة له، عبر بحسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

و ظهر على الشاطئ من خلال تقضيه اجازته الصيفيه.
تفاعل متابعيه على الصورة وجاءت تعليقاتهم كالاتي:
ربنا يحفظك كابتن مصر
امبراطور الكره المصريه
منور كالعاده

يذكر أن حازم إمام لعب أول مباراة له مع فريق الزمالك الأول في موسم 1993-1994 بتاريخ 12 نوفمبر 1993 ضد الإتحاد السكندري، وشارك كلاعب بديل لـ عفت ناصر، وفاز الزمالك في المباراة بهدفين احرزهما اللاعب إمانيول أماونيكي.

ومن المقرر أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من منتصف شهر يوليو الجاري، بصورة فردية، مع اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.
View this post on Instagram

☀️☀️

A post shared by Hazem Emam (@hazem14emam) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. حازم إمام يحتفل بعيد ميلاد "هيا"

حازم إمام بصحبة العالمي وسيف زاهر.. شاهد

أيمن أشرف يشارك جمهوره بصورة من إجازته الصيفية.. شاهد

العمل الشاق.. أيمن أشرف يشارك جمهوره بصورة من استعداده للعودة للتدريبات الجماعية

حازم إمام يحمل «ثعلب» .. والجمهور: أسطورة الزمالك

شاهد.. حازم إمام يحتفل بعيد ميلاد ابنته

ترشيحاتنا

كم مرة ذكر الله عز وجل رؤيته في القرآن الكريم؟

قبل يوسف الشريف.. نجوم ونجمات رفضوا القبلات والمشاهد الساخنة.. إحداهن لم تسلم من الانتقادات

بدء امتحان الديناميكا في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة وسط إجراءات احترازية مشددة

بتوب مكشوف.. سلمى أبو ضيف تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

البورصة إجازة رسمية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين

بالقانون.. برلماني: أي عقار سكني مبنى على أملاك الدولة سيزال

AdvertisementS

خالد الغندور عن تنازل تركي آل الشيخ عن قضاياه ضد الأهلي: قرار رائع

حرب الأهلي وبيراميدز .. قرار جديد من المقاولون العرب بشأن رحيل طاهر محمد طاهر

طاهر محمد طاهر لـ منتقدي انتقاله للأهلي: هتعرفوا ردي بعدين

نتائج المسحة ظهرت اليوم.. الإنتاج الحربي يفتح النار على طارق يحيى بسبب باسم مرسي

كورونا يضرب الأندية .. 19 إصابة في 9 فرق قبل استئناف الدوري

من حمام السباحة.. شيما صابر ورامي صبرى يتألقان فى أحدث ظهور.. شاهد

أخبار الرياضة.. المقاولون يحسم مصير طاهر محمد طاهر.. قيمة عقد فايلر السنوي مع الأهلي.. الإنتاج ينفي إصابة باسم مرسي بكورونا

بعد حسم اللقب رسميا.. 3 لاعبين في ليفربول مهددون بالحرمان من ميدالية البريميرليج

من بينها ضم عنتر.. دجلة يحدد 3 شروط تعجيزية لـ انتقال عبد العاطي إلى الزمالك

2.3 مليون دولار قيمة العقد السنوي للسويسري رينيه فايلر

عضو مجلس الإدارة كلمة السر.. شوبير يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي للتجديد مع فايلر

كيكي يواصل تقديم الهدايا للملكي.. صراع الأمتار الأخيرة يشتعل بين برشلونة وريال مدريد على لقب الليجا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على أحدث صيحات الموضة.. مايا دياب تشعل السوشيال ميديا بالأسود

أغربها الغسل المفرط.. أسباب غير متوقعة وراء تقشير الجلد

للرجال.. 5 أمراض تهدد حياتك.. تعرف عليها