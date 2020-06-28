حازم إمام يشارك جمهوره بصورة من إجازته الصيفية.. شاهد

شارك الثعلب الصغير حازم امام نجم نادي الزمالك السابق، متابعيه، بصورة له، عبر بحسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





و ظهر على الشاطئ من خلال تقضيه اجازته الصيفيه.

تفاعل متابعيه على الصورة وجاءت تعليقاتهم كالاتي:

ربنا يحفظك كابتن مصر

امبراطور الكره المصريه

منور كالعاده





يذكر أن حازم إمام لعب أول مباراة له مع فريق الزمالك الأول في موسم 1993-1994 بتاريخ 12 نوفمبر 1993 ضد الإتحاد السكندري، وشارك كلاعب بديل لـ عفت ناصر، وفاز الزمالك في المباراة بهدفين احرزهما اللاعب إمانيول أماونيكي.





ومن المقرر أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من منتصف شهر يوليو الجاري، بصورة فردية، مع اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.