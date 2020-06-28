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أبرزهم ستيفن جيرارد والدكتور سقراط.. مشاهير في كرة القدم لم يفوزوا بلقب الدوري .. فيديو

الأحد 28/يونيو/2020 - 06:46 م
نجوم بدون بطولة الدورى
نجوم بدون بطولة الدورى
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أسامة علي
عرضت فضائية "سكاى نيوز" تقريرا عن عدد من الأساطير فى لعبة كرة القدم اللعبة الاشهر عالميا، ولكن بالرغم من الشهرة العالمية التي حققها هؤلاء اللاعبين عالميا والمكانة الكبيرة بين جماهير الأندية التي لعبوا لها إلا أن أحدا منهم لم يستطيع تحقيق لقب الدورى، اللقب الأهم لأى نادى محليا.

يأتي اللاعب الإنجليزى ستيفن جيرارد أسطورة وقائد نادى ليفربول السابق كأحد أبرز لاعبي العالم الذين لم يستطيعوا تحقيق لقب الدوري مع ناديه.

وفي البرازيل يأتى سقراط برازيليرو سامبايو دي سوزا فييرا دي أوليفيرا "الدكتور سقراط" الذي خاض أكثر من 700 مباراة مع الأندية التى لعب لها والمنتخب البرازيلى، لم يستطع ساحر البرازيل تحقيق لقب الدورى طوال مسيرته الكروية.

وفى إيطاليا يأتي "دانييلي دي روسـّي" لاعب نادى روما الإيطالى الذى خاض 18 موسما مع ناديه، لم يستطيع الفوز بلقب الكالتشيو وأعلن اعتزاله دون رفع الكأس الأهم محليا.

وذكر التقرير أيضا، بعض اللاعبين الأسبان ومنهم خوان ماتا، فرناندو توريس، اللذان لعبا لأشهر الأندية الأوروبية دون تحقيق لقب الدورى، فضلا عن الفرنسى أنطوان غريزمان والفائز بكأس العالم للمنتخبات مع فرنسا، ونجم المنتخب الألماني ونادي بروسيا دورتموند ماركو رويس، لما يستطيعا أيضا تحقيق لقب الدورى فى إيا من الأندية التي لعبوا لها.
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