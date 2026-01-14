قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام السنغال في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا
القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال في كأس أمم أفريقيا 2025
أسعار الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية
حالات تصل فيها عقوبة الخطف للإعدام بالقانون .. تفاصيل
قبل انطلاقها غداً.. جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 محافظة القاهرة
اليونيسيف: الأزمة في غزة ليست لوجستية فقط بل سياسية وإنسانية بالدرجة الأولى
موعد مباراة مصر والسنغال اليوم الأربعاء في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025
مشروع الحزام والطريق.. انهيار رافعة على قطار في تايلاند يسفر عن مصرع 22 شخصًا
مواجهة حاسمة.. منتخب مصر يسعى للانتقـ.ـام من السنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا
ربنا يديكي على قد طيبة قلبك .. ليلى علوي توجّه رسالة لـ «درة» في عيد ميلادها
الجيش السوري و«قسد» يُعلنان تجدّد القتــ.ـال في شرق حلب
ترامب يعتزم ⁠سحب الجنسية من أي مهاجر أدين ​بالاحتيال
أخبار البلد

قبل انطلاقها غداً.. جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 محافظة القاهرة

امتحانات الشهادة الإعدادية 2026
امتحانات الشهادة الإعدادية 2026
ياسمين بدوي

تنطلق غداً الخميس الموافق 15 يناير 2026 ، امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 لطلاب الصف الثالث الإعدادية بمحافظة القاهرة 

 وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 محافظة القاهرة .

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 محافظة القاهرة

 

May be an image of text

الخميس 15 يناير 2026 : الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات + التربية الفنية

السبت 17 يناير 2026 : اللغة العربية والخط والإملاء + التربية الدينية

الأحد 18 يناير 2026 : الدراسات الاجتماعية

الثلاثاء 20 يناير 2026 : الجبر والاحصاء + اللغة الأجنبية

الأربعاء 21 يناير 2026 : الهندسة

الخميس 22 يناير 2026 : الهندسة + العلوم

4 قرارات عاجلة لتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 من التسريب والغش
 

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتخاذ عددا من الإجراءات لتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 من أي محولات تسريب أو غش .

حيث شملت قرارات وزارة التربية والتعليم ما يلي :

  • إلزام مديريات التربية والتعليم بوضع باركود على أوراق اسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الخاصة بكل لجنة سير ، على أن يتم تظريف كل ( 20 ) ورقة /كراسة بوكلت في كيس معتم مغلق ، لا يفتح إلا داخل لجنة السير بمعرفة الملاحظين والتوقيع على محضر الفتح الذي يتضمن اليوم والتاريخ واسم المادة.
  • الإنتهاء من إعداد خطة تأمين المدارس والمباني التعليمية خلال امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ، بالتنسيق مع مدير الأمن بالمحافظة لتعبئة كافة الموارد بالمحافظة بهدف تهيئة المناخ المناسب لتمكين الطلاب من أداء الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص .
     
  • التنبيه على رؤساء لجان السير بعدم قيام معلم المادة بالملاحظة داخل اللجان الفرعية يوم انعقاد امتحان المادة التي يقوم بتدريسها على أن يكون احتياطيا في هذا اليوم.
  • منع اصطحاب التليفونات المحمولة أو كاميرات التصوير أو أى وسيلة إلكترونية داخل لجان الامتحان بغرض الغش أو الشروع في الغش حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية طبقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.
امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 امتحانات الشهادة الإعدادية الشهادة الإعدادية 2026 الإعدادية 2026

