مشروع الحزام والطريق.. انهيار رافعة على قطار في تايلاند يسفر عن مصرع 22 شخصًا

أكدت الشرطة في تايلاند وفاة 22 شخصًا وإصابة 79 آخرين، ثمانية منهم في حالة حرجة، جراء سقوط رافعة بناء على قطار كان متجهًا من بانكوك إلى مقاطعة أوبون راتشاثاني شمال شرق تايلاند.

انهيار رافعة على قطار في تايلاند

وقع الحادث حوالي الساعة التاسعة صباحًا (الثانية صباحًا بتوقيت غرينتش) من يوم الأربعاء في منطقة سيكيو بمقاطعة ناخون راتشاسيما، على بُعد 230 كيلومترًا (143 ميلًا) شمال شرق بانكوك، وفقًا للشرطة المحلية.

كانت الرافعة تعمل في مشروع خط سكة حديد متوسط ​​السرعة قبل أن تنهار وتصطدم بعربة قطار متحركة، مما أدى إلى خروجها عن مسارها واشتعال النيران فيها لفترة وجيزة.

كانت الرافعة المنهارة تُستخدم في بناء خط سكة حديد فائق السرعة يربط بانكوك بجنوب الصين عبر لاوس.

ويُقدّر أن تكلفة المشروع تبلغ حوالي 5.4 مليار دولار أمريكي، وهو جزء من مبادرة الحزام والطريق الصينية الضخمة، وفقًا لوكالة فرانس برس.