ترامب يعتزم ⁠سحب الجنسية من أي مهاجر أدين ​بالاحتيال

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته ستسحب الجنسية الأمريكية من أي مهاجر متجنس من الصومال أو أي دولة أخرى يُدان بالاحتيال على من وصفهم بـ"مواطنينا".

وأدلى الرئيس الأمريكي بهذه التصريحات في خطاب موسع ألقاه في نادي ديترويت الاقتصادي خلال زيارة إلى ميشيجان، ولم يُدلِ بمزيد من التفاصيل آنذاك.

وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الحصول على الجنسية الأمريكية بالتجنس مرتفعة بين الجاليات الصومالية الأمريكية في مينيسوتا.

أعلنت إدارة ترامب في نوفمبر الماضي عن نيتها إنهاء الحماية الممنوحة للمواطنين الصوماليين، حيث كتب ترامب على منصته "تروث سوشيال" عن ولاية مينيسوتا، التي تضم جالية صومالية كبيرة: "عصابات صومالية ترهب سكان هذه الولاية العظيمة، ومليارات الدولارات مفقودة. أعيدوهم إلى حيث أتوا. انتهى الأمر!".

انتقد مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، الذي يدافع عن معاملة عادلة للمسلمين في الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، التراجع الأخير عن الحقوق، واصفًا إياه بـ"هجوم متعصب" سيعيد بعض الصوماليين إلى دولة مزقتها الحرب وغير مستقرة.

وقال كير في بيان مشترك مع فرعه في مينيسوتا: "لا يعكس هذا القرار تغير الأوضاع في الصومال. فمن خلال تقويض الحماية الممنوحة لإحدى أكثر المجتمعات السوداء والمسلمة ضعفًا، يكشف هذا القرار عن أجندة متجذرة في الإقصاء، لا في الأمن العام".

وقد استغلت الإدارة مشاكل الاحتيال في مينيسوتا كذريعة لإرسال عدد كبير من ضباط الهجرة إلى الولاية.

وصف ترامب الصوماليين بـ"القمامة" وأشار إلى تقارير غير موثقة، ضخّمها المشرعون الجمهوريون، تشير إلى أن جماعة الشباب المسلحة في الصومال استفادت من عمليات احتيال ارتكبت في مينيسوتا، على الرغم من أن هذه الادعاءات لم يتم إثباتها.

أعلنت إدارة ترامب إنهاء وضع الحماية المؤقتة (TPS) للصوماليين المقيمين في الولايات المتحدة، ومنحت مئات الأشخاص مهلة شهرين لمغادرة البلاد أو مواجهة الترحيل.