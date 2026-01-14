قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اليونيسيف: الأزمة في غزة ليست لوجستية فقط بل سياسية وإنسانية بالدرجة الأولى
موعد مباراة مصر والسنغال اليوم الأربعاء في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025
مشروع الحزام والطريق.. انهيار رافعة على قطار في تايلاند يسفر عن مصرع 22 شخصًا
مواجهة حاسمة.. منتخب مصر يسعى للانتقـ.ـام من السنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا
ربنا يديكي على قد طيبة قلبك .. ليلى علوي توجّه رسالة لـ «درة» في عيد ميلادها
الجيش السوري و«قسد» يُعلنان تجدّد القتــ.ـال في شرق حلب
ترامب يعتزم ⁠سحب الجنسية من أي مهاجر أدين ​بالاحتيال
6 لاعبين مهددين بالغياب عن نهائي أمم أفريقيا حال تأهل الفراعنة | تعرّف عليهم
جدول مباريات اليوم الأربعاء 14 يناير 2026 .. القنوات الناقلة
باحث: تصنيف «الإخوان» كجماعة إرهابية دولية يفتح الباب لمُلاحقة قياداتها وأموالها عالميًا
3 ظواهر جوية.. بيان عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة
الإفتاء تحسم جدل مشروعية الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يعتزم ⁠سحب الجنسية من أي مهاجر أدين ​بالاحتيال

ترامب
ترامب
ناصر السيد

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته ستسحب الجنسية الأمريكية من أي مهاجر متجنس من الصومال أو أي دولة أخرى يُدان بالاحتيال على من وصفهم بـ"مواطنينا".

وأدلى الرئيس الأمريكي بهذه التصريحات في خطاب موسع ألقاه في نادي ديترويت الاقتصادي خلال زيارة إلى ميشيجان، ولم يُدلِ بمزيد من التفاصيل آنذاك. 

وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الحصول على الجنسية الأمريكية بالتجنس مرتفعة بين الجاليات الصومالية الأمريكية في مينيسوتا.

أعلنت إدارة ترامب في نوفمبر الماضي عن نيتها إنهاء الحماية الممنوحة للمواطنين الصوماليين، حيث كتب ترامب على منصته "تروث سوشيال" عن ولاية مينيسوتا، التي تضم جالية صومالية كبيرة: "عصابات صومالية ترهب سكان هذه الولاية العظيمة، ومليارات الدولارات مفقودة. أعيدوهم إلى حيث أتوا. انتهى الأمر!".

انتقد مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، الذي يدافع عن معاملة عادلة للمسلمين في الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، التراجع الأخير عن الحقوق، واصفًا إياه بـ"هجوم متعصب" سيعيد بعض الصوماليين إلى دولة مزقتها الحرب وغير مستقرة.

وقال كير في بيان مشترك مع فرعه في مينيسوتا: "لا يعكس هذا القرار تغير الأوضاع في الصومال. فمن خلال تقويض الحماية الممنوحة لإحدى أكثر المجتمعات السوداء والمسلمة ضعفًا، يكشف هذا القرار عن أجندة متجذرة في الإقصاء، لا في الأمن العام".

وقد استغلت الإدارة مشاكل الاحتيال في مينيسوتا كذريعة لإرسال عدد كبير من ضباط الهجرة إلى الولاية. 

وصف ترامب الصوماليين بـ"القمامة" وأشار إلى تقارير غير موثقة، ضخّمها المشرعون الجمهوريون، تشير إلى أن جماعة الشباب المسلحة في الصومال استفادت من عمليات احتيال ارتكبت في مينيسوتا، على الرغم من أن هذه الادعاءات لم يتم إثباتها.

أعلنت إدارة ترامب إنهاء وضع الحماية المؤقتة (TPS) للصوماليين المقيمين في الولايات المتحدة، ومنحت مئات الأشخاص مهلة شهرين لمغادرة البلاد أو مواجهة الترحيل.

ترامب سحب الجنسية الرئيس الأمريكي الصومال الجنسية الأمريكية الحصول على الجنسية الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر ضد السنغال

التلفزيون الجزائري يعلن نقل مباراة مصر والسنغال على نايل سات مجانًا

الفتاة المتوفية

موتها بالبطىء.. كواليس صادمة فى وفاة فتاة قنا على يد والدها

ابراهيم عيسي

انتقام ربنا .. تعليق غاضب من إبراهيم عيسى على شائعة وفاته

مصطفي شعبان

مصطفى شعبان يرزق بمولودته الأولى

إبراهيم فايق

صفقات الأهلي تشتعل شتاءً .. إبراهيم فايق يكشف مُفاجأتين من العيار الثقيل

الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على انتقال أفشة إلى الاتحاد السكندري

الأهلي

بعد إمام عاشور .. الأهلي على أعتاب ضم نجم الزمالك

مباراة مصر والسنغال

كيفية مشاهدة القمة .. موعد مباراة مصر والسنغال في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

روما

تورينو يطيح بـ روما من كأس إيطاليا ويضرب موعداً مع إنتر ميلان

بوروسيا دورتموند

بوروسيا دورتموند يهزم فيردر بريمن 3-0 في الدوري الألمانى

الميموني

في أول ظهور له .. المغربي الميموني يحرز اول اهدافه بقميص إينتراخت فرانكفورت

بالصور

بودرة الهوت شوكليت في البيت .. استمتع بمشروب شتوي دافئ

طريقة عمل بودرة الهوت شوكليت
طريقة عمل بودرة الهوت شوكليت
طريقة عمل بودرة الهوت شوكليت

طريقة عمل العيش البلدي في البيت .. سهلة ولذيذة

طريقة عمل العيش البلدي في المنزل
طريقة عمل العيش البلدي في المنزل
طريقة عمل العيش البلدي في المنزل

باستخدام الخمس حواس .. نصائح فعّالة لتنظيم الوقت في الامتحانات | فيديو

التدريب على أجواء الامتحان الحقيقية يقلل القلق ويحوّل الاختبار لتجربة آمنة نفسيًا
التدريب على أجواء الامتحان الحقيقية يقلل القلق ويحوّل الاختبار لتجربة آمنة نفسيًا
التدريب على أجواء الامتحان الحقيقية يقلل القلق ويحوّل الاختبار لتجربة آمنة نفسيًا

ليس غلاء الأسعار .. السلوك الاقتصادي الخاطئ وراء الضغوط النفسية واضطرابات النوم | فيديو

غلاء الأسعار ليس السبب الوحيد
غلاء الأسعار ليس السبب الوحيد
غلاء الأسعار ليس السبب الوحيد

فيديو

كيف تشغل طفلك في الإجازة؟

«الإجازة مش موبايل وتابلت»|خبير نفسي يُحذّر من إهدار وقت الأطفال ويكشف روشتة ذكية لاستغلال الإجازة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

المزيد