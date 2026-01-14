إزالة صور نتنياهو من الفصول .. مُقترح مُثير للجدل في مدارس إسرائيل

ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" أمس الثلاثاء أن وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية تدرس فرض عرض صورة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في جميع الفصول الدراسية.

صورة نتنياهو داخل الفصول

وتنص التوجيهات الحالية، الواردة في تعاميم المدير العام، على أن العلم الإسرائيلي هو الرمز الوطني الوحيد الذي يجب عرضه في المبنى الرئيسي لجميع المؤسسات التعليمية المُعترف بها.

إلا أن وزارة التعليم في حكومة الاحتلال تدرس وضع سياسة موحدة بشأن عرض رموز الدولة في المدارس، والتي قد تلزم بوضع صور المسؤولين الحكوميين، مثل رئيس الوزراء والرئيس وزعيم المعارضة، في الفصول الدراسية.

وقد أثار اقتراح فرض الصور جدلاً بين التربويين والطلاب على حد سواء، لا سيما في ظل المناخ السياسي الراهن، والذي يُتوقع أن يشتد مع اقتراب الانتخابات.

إزالة صور نتنياهو

وتشير تقارير من "إسرائيل هيوم" إلى ظهور مقاطع فيديو تُظهر تربويين يزيلون صورة نتنياهو من الفصول الدراسية، بمشاركة بعض الطلاب في هذه الأعمال.

في حالات أخرى، وُجّهت اعتراضات على عرض صور زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، كما طالب آخرون بإزالة صور رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما في أعقاب أحداث 7 أكتوبر 2023.

وفي مبادرة ذات صلة، أعلنت شبكة مدارس برانكو فايس الثانوية، وفقًا لصحيفة إسرائيل هيوم، أنه سيُطلب الآن عرض إعلان الاستقلال - الموقع عند تأسيس الدولة - في جميع الفصول الدراسية في مدارسها.

وأبلغ أفيف كينان، الرئيس التنفيذي لشبكة برانكو فايس، الموظفين قائلًا: "أرسلنا هذا الشهر إلى مدارسكم ملصقات لإعلان الاستقلال (ملصق لكل فصل دراسي) ليتم عرضها في كل غرفة، لتذكير الطلاب بأسسنا الاجتماعية المشتركة".

وأضاف: "لا سيما في أوقات الانقسام والحوار المتوتر وتراجع الثقة، يُمثّل إعلان الاستقلال تذكيراً بقيمنا المشتركة كدولة ومجتمع وشعب. يجب عرض هذه الوثيقة التأسيسية، التي بُنيت عليها الدولة، في كل فصل دراسي، وينبغي أن يكون جميع الطلاب على دراية بمحتواها".

رداً على هذه التطورات، صرّح مكتب وزير التعليم الإسرائيلي يوآف كيش قائلاً: "هذا التقرير مُصمّم لإثارة الانقسام. وتدرس وزارة التعليم وضع سياسة موحدة بشأن عرض رموز الدولة والحكومة في المؤسسات التعليمية. وأي تفسير آخر خاطئ ومضلل.