رئيس لجنة السلام بغزة يدعو 12 شخصية فلسطينية لإدارة القطاع

أفاد دبلوماسي عربي ومسؤول فلسطيني لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن نحو اثني عشر فلسطينياً تلقوا دعوات رسمية يوم الثلاثاء للانضمام إلى اللجنة الفنية المكلفة بإدارة شؤون غزة اليومية بدلاً من حماس.

رسائل للانضمام للجنة إدارة غزة

وقال اثنان من الخبراء الذين تلقوا الدعوات إن الرسائل موقعة من الممثل السامي المعين لمجلس السلام، نيكولاي ملادينوف.

وملادينوف، وهو دبلوماسي بلغاري، شغل سابقاً منصب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، وسيتولى الإشراف المباشر على اللجنة الفنية نيابةً عن مجلس السلام.

وقد عقد اجتماعات الأسبوع الماضي مع مسؤولين رفيعي المستوى في إسرائيل والسلطة الفلسطينية تمهيداً للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقطاع غزة.

المرحلة الثانية لاتفاق غزة

ومن المفترض أن تشهد المرحلة الثانية لاتفاق غزة نزع سلاح حماس، واستكمال انسحاب إسرائيل من غزة، وإعادة إعمار القطاع، وإنشاء الهيئات الانتقالية المختلفة المكلفة بإدارة القطاع قبل تسليمه إلى السلطة الفلسطينية المُصلحة.

إحدى هذه الهيئات هي مجلس السلام، وهو لجنة من قادة العالم برئاسة ترامب، ستشرف على اللجنة التكنوقراطية الفلسطينية، المعروفة رسميًا باسم اللجنة الوطنية لإدارة غزة.

كانت واشنطن تهدف إلى الكشف عن مجلس السلام الشهر الماضي، لكن هذا الإعلان تأجل نظرًا لتغير أولويات السياسة الخارجية بين غزة وفنزويلا وإيران.

وصرح دبلوماسي عربي يوم الثلاثاء بأن واشنطن لا تزال عازمة على عقد الاجتماع الأول لمجلس السلام على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا الأسبوع المقبل.

وبفضل إرسال الدعوات إلى أعضاء اللجنة التكنوقراطية الفلسطينية، قد يتم الإعلان الرسمي عن اللجنة يوم الأربعاء في القاهرة، حيث تجتمع عدة فصائل فلسطينية بالفعل لإجراء محادثات حول المرحلة الثانية.

وتشمل هذه الفصائل حركة حماس، التي وصل فريقها برئاسة القيادي البارز خليل الحية إلى القاهرة يوم الثلاثاء، وفقًا لبيان صادر عن الحركة.

وكانت حماس قد أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع أنها أصدرت تعليمات لأجهزتها بالاستعداد لتسليم السلطة إلى اللجنة التكنوقراطية المدعومة من الولايات المتحدة.

علي شعث رئيسا للجنة الفلسطينية لإدارة غزة

وقال دبلوماسي عربي ومسؤول فلسطيني إن اللجنة التكنوقراطية سيرأسها علي شعث، الذي شغل سابقًا منصب نائب وزير النقل في السلطة الفلسطينية. شعث من غزة، لكنه يقيم حاليًا في الضفة الغربية.

إياد أبو رمضان ينضم للجنة إدارة غزة

وكان رئيس غرفة تجارة غزة، إياد أبو رمضان، من بين الذين تلقوا رسالة من ملادينوف يوم الثلاثاء. قال فيها إنه طُلب منه العمل كمفوض الاقتصاد والتجارة والصناعة في اللجنة التكنوقراطية.

وأعرب أبو رمضان عن رغبته الشديدة في بدء العمل لتخفيف معاناة أهالي غزة.

على الرغم من أن صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" وسيلة إعلامية إسرائيلية، وافق أبو رمضان على الإدلاء بتصريح رسمي، في تناقض صارخ مع سياسة حركة حماس الحاكمة لقطاع غزة.

قال إن شقته في مدينة غزة من بين الشقق القليلة التي لم تُدمر بالكامل في الحرب، وأن مبناه محاط بخيام تأوي مئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين.

وتابع قائلاً: "يعاني سكان غزة معاناة شديدة. إنهم يعيشون في ظروف لا إنسانية أشبه بسجن كبير. نتطلع إلى إنهاء كل هذا، وبدء التعافي وإعادة الإعمار، وإلزام العالم بتعهداته بالسلام".

قال أبو رمضان: "حان الآن دور الرئيس ترامب لتنفيذ خطته، ونحن على أتم الاستعداد لها، ويسعدنا أنها بدأت أخيرًا"، قبل أن يؤكد على ضرورة تهيئة "البيئة المناسبة" للمضي قدمًا في إعادة الإعمار والتعافي.

فتح معبر رفح

وصرح دبلوماسي عربي بأن الولايات المتحدة تعمل على إقناع إسرائيل بالموافقة على سلسلة من الخطوات التي ستعزز شرعية اللجنة التكنوقراطية، بما في ذلك إعادة فتح معبر رفح الحدودي.

وقد رفضت إسرائيل السماح للفلسطينيين بالعودة إلى القطاع، بحجة أن حماس يجب أن تعيد أولًا جثمان الرهينة الإسرائيلي الأخير، الرقيب أول في الشرطة الإسرائيلية ران غفيلي.

وأبلغت إدارة ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال زيارته للولايات المتحدة أواخر الشهر الماضي، أنها ملتزمة بإعادة غفيلي ونزع سلاح حماس، لكنها غير مستعدة لربط بدء المرحلة الثانية من خطة السلام بأي منهما، وفقًا لما صرح به مسؤول أمريكي ومصدران مطلعان على الأمر لصحيفة تايمز أوف إسرائيل الأسبوع الماضي.