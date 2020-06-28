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شاهد.. تأثير عودة بعض الأنشطة الاقتصادية على منحنى انتشار كورونا في مصر

الأحد 28/يونيو/2020 - 07:22 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل

قال الدكتور إسلام عنان استاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الاوبئة, إننا حاليا في مرحلة تصاعد في عدد الاصابات بفيروس كورونا.


وأضاف الدكتور إسلام عنان خلال مداخلة عبر برنامج سكايب في برنامج "اليوم" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية, أن نسبة زيادة اعداد الاصابة بفيروس كورونا تزيد بنسبة 1% يوميا فقط وهذه نسبة تؤهلنا ان نكون في مرحلة ذروة الانتشار.


وتابع اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الاوبئة, أن بعد الفتح التدريجي للعمل في مصر نحن نترقب عدد إصابات فيروس كورونا وهذا سوف يظهر في خلال من 5 إلي 10 أيام من الفتح.


وأوضح الدكتور إسلام عنان, أننا نتظر أن يكون هناك زيادة أم لا في زيادة حالات كورونا ونأمل ان لا يحدث زيادة في عدد الاصابات.


وأشار إلي أن, 80% من مصابي فيروس كورونا لم تظهر عليهم اعراض الفيروس و15% يظهر عليهم الاعراض التنفسية لفيروس كورونا و5% يكونوا حالتهم طارئة ويحتجون الي تنفس صناعي.

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