وزارة الصحة تطالب بتأجيل الإنجاب لما بعد كورونا..فيديو

عرضت قناة العربية تقرير عن مطالبة وزارة الصحة للسيدات بتأجيل الحمل إلى ما بعد أنتهاء فيروس كورونا وذالك لأن الحمل يقلل من مناعة الأم .
وأضاف التقرير ان الأم تعاني بصورة أكبر إذا أصيبت بفيروس كورونا خصوصا انها ستقوم بالاختلاط بصورة أكبر لمتابعة حملها وهذا يجعلها مضطرة للنزول من المنزل .
وأوضح التقرير أن قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة طالب السيدات بالمحافظة علي انفسهم وان يقوموا باستخدام وسائل تنظيم الأسرة التي توفرها المراكز الصحية .
وتابع التقرير أن المرأة إذا قامت بالحمل عليها اتباع عدد من الاجراءات للمحافظة علي نفسها واكد علي ان الشارع المصري يرحب بمبادرة وزارة الصحة وتهدف إلى حماية المجتمع
واستكمل التقرير ان قطاع تنظيم الأسرة نصح المرأة الحامل في هذه الفترة باختيار مستشفى تقوم بتطبيق معايير مكافحة العدوى لحماية الأم والمولود .