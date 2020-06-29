مذكرة برلمانية حول أسباب ارتفاع أسعار تقنين الأراضي بالشرقية





أوضح النائب رائف تمراز، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن سعر الفدان في محافظة الشرقية وصل إلى ١٥٠ ألف جنيه، ما يمثل عبئا كبيرا على الفلاحين.





وأشار عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى أن سعر الفدان في محافظات أخرى يساوي ٧٠ ألف جنيه، مثل محافظة الإسماعيلية.





وطالب النائب بضرورة مساواة سعر الفدان بمحافظة الشرقية بغيرها من المحافظات، حتى يمكن للفلاحين تقنين أوضاعهم.

قال النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والري، إنه تقدم بمذكرة لمحافظة الشرقية والحكومة، بشأن ارتفاع أسعار تقنين أراضي وضع اليد بالمحافظة.