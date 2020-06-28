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فن

أمي التانية وحبيبتي.. ريهام عبد الغفور تطلب من جمهورها الدعاء لـ رجاء الجداوي

الأحد 28/يونيو/2020 - 08:16 م
صدى البلد
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مريم عزت
نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور , عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " تويتر " صورة للفنانة رجاء الجداوى , وطلبت من متابعيها الدعاء لها. 

كتبت ريهام عبد الغفور على الصورة: "أرجوا الدعاء لأمي التانيه وحبيبتي واكرم واحن واطيب انسانة وام وصديقة وزميله.. ربنا يقومك بالسلامة حبيبتي ويرجعك لينا بألف سلامة". 

وكانت أميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوي، أعربت عن سعادتها بعودة الأذان لصيغته الطبيعية وترديد "حي على الصلاة وحي على الفلاح".

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وكتبت ابنة رجاء الجداوي، عبر حسابها على فيسبوك، قائلة "حى الصلاة.. حي على الفلاح.. فرحانة بالأذان قوي قوي قوي.. عقبال لما أفرح بشفاء أمي.. يا رب اشفيها وارفع عنا الوباء والبلاء".

ويشار إلى أن النجمة الكبيرة نقلت لمستشفى العزل بالإسماعيلية بعد إصابتها بفيروس كورونا، وبعدها نقلت لغرفة العناية المركزة واضطر الأطباء للجوء لجهاز تنفس صناعي بعد انخفاض نسبة الأكسجين بالدم، بعدها حقنها الأطباء ببلازما المتعافين، ومنذ أيام نقلت على جهاز تنفس تداخلي حنجري، وذلك بعد تدهور حالتها الصحية.


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