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اقتصاد

منصة التعلم الإلكتروني للمعهد المصرفي المصري أصبحت متاحة لكل أفراد المجتمع

الأحد 28/يونيو/2020 - 08:20 م
المعهد المصرفى
المعهد المصرفى
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محمد يحيى
أعلن المعهد المصرفي المصري EBI، الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري، عن بدء إتاحة برامج التعلّم الإلكتروني  لجميع أفراد المجتمع سواء من العاملين بالقطاع المصرفي أو غيرهم لصقل مهاراتهم وتدريبهم على كل ما هو جديد، وذلك في أي من المجالات المتاحة مثل العمليات المصرفية والتمويل وتطوير الأداء والمهارات الإدارية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والنظم وتكنولوجيا المعلومات، فأصبح بإمكان أي فرد في المجتمع اختيار البرنامج ومن ثم التسجيل فيه والدفع الكترونيا ً.

وفي هذا السياق، قال السيد عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي EBI: "نعمل بجهد مستمر لتوفير وتسهيل وصول الأفراد والمؤسسات إلى التعلم الإلكتروني وتبادل الخبرات واكتساب المهارات من خلال وسائل تكنولوجية متطورة، تتيح لجميع الأفراد المرونة الكاملة في الاستفادة من العملية التدريبية في مختلف المجالات".

وفي سياق متصل وبالتعاون مع “Hult Ashridge Executive Education”، أعلن المعهد المصرفي المصري عن إتاحة ثلاثة ندوات إلكترونية مجانية لجميع أفراد المجتمع أيضًا، وذلك عن طريق التسجيل على رابط خاص تم نشره عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمعهد.

تتناول هذه الندوات عدد من الموضوعات الهامة والحيوية، حيث اُطلقت الندوة الأولى تحت عنوان “Emerging stronger: How to reinvent your business model” وقدم الندوة السيد/ تيد لاد أستاذ ريادة الأعمال وعميد البحوث في Hult Ashridge Executive Education، ثم جاءت الندوة الثانية تحت عنوان The future of learning at work"، وقدم الندوة الدكتور كريستوفر ماكورميك نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الأكاديمية في EF Education First. ومن المقرر عقد الندوة الثالثة يوم 30 يونيو تحت عنوان “Navigating a new future: Leadership for a sustainable recovery” على ان يقدم الندوة كلا من السيد/ ماثيو جيتشام، مدير مركز Hult Ashridge للأعمال والاستدامة، والسيد/ جوليان طومسون، رئيس تطوير القيادة في Hult Ashridge.

وعن التعاون مع منصة “Hult Ashridge” لإتاحة هذه الندوات للأفراد، صرح السيد نصير: "هولت أشريدج للتعليم التنفيذي هي واحدة من كليات إدارة الأعمال الأكثر تميزًا في العالم، التي تساعد المؤسسات على تحسين جداراتها القيادية وفكرها الإستراتيجي وثقافتها التنظيمية، مشيرًا إلى أن تعاون المعهد مع هولت أشريدج يأتي ثمارًا لعلاقة طويلة بين المؤسستين العريقتين.

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