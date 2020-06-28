كأس الاتحاد الإنجليزي.. دي بروين يتقدم لمانشستر سيتي في الشوط الأول على نيوكاسل |فيديو

استطاع فريق مانشستر سيتي، التقدم على منافسه نيوكاسل بهدف دون رد في المباراة التي تقام على ملعب سانت جيمس بارك ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.





سجل دي بروين هدف السيتيزين في الدقيقة 37 من عمر المباراة عن طريق ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة.





ويدخل مانشستر بتشكيل مكون من في حراسة المرمى: كلاوديو برافو





خط الدفاع: كايل ووكر – نيكولاس اوتامندي- إيمريك لابورت – بينجامين ميندي.





خط الوسط: الكاي جوندوجان – كيفن دي بروين – ديفيد سيلفا.



