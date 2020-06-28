تقارير: الأهلي السعودي يقرر بيع يوسف البلايلي





وذكر موقع جول العالمي، أن إدارة نادي الأهلي السعودي، طلبت بالفعل من ثلاثي الفريق يوسف البلايلي وجوزيف دي سوزا ودجانيني تفاريس، الإتيان بعروض من أجل رحيلهم عن الفريق الموسم المقبل.









وبحسب التقرير، فإن الثلاثي سببوا أزمات كبيرة بالنسبة للنادي السعودي، حيث هدد البلايلي في شهر مارس إدارة ناديه بفسخ تعاقده في حال لم يتم صرف مستحقاته المادية المتأخرة، لكن تم حل المشكلة وبقى اللاعب في النادي.









وانضم البلايلي لصفوف نادي أهلي جدة السعودي في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من نادي الترجي التونسي بعد تتويجه بكأس الأمم الأفريقية مع المنتخب الجزائري.









وربطت تقارير صحفية، البلايلي بالانضمام لصفوف النادي الأهلي بعد رحيله عن أهلي جدة السعودي.