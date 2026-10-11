«حلم» يكسر كل الحواجز.. أول فريق مصري يفوز ببطولة العالم لكرة القدم لذوي الإعاقة

قال الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، في مقدمة حلقة برنامجه «واحد من الناس» على شاشة الحياة، إن البطولة الرياضية مش مجرد كأس بنرفعه في نهاية الماتش، مضيفاً: "البطولة الحقيقية إنك تصنع من التحدي طريق للقمة وتجبر العالم كله إنه يقف ويحترم اسم بلدك".

وأضاف الليثي: "الليلة معانا أبطال من دهب، من قلب مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، ومن وسط منافسة شرسة مع أقوى منتخبات العالم من 53 دولة، فاز فريق حلم المصري ببطولة العالم لكرة القدم لذوي الإعاقة ومن أول مشاركة تاريخية لهم".

وتابع: "الأبطال دول ما يعرفوش يعني إيه مستحيل، واتحدوا كل الظروف والصعاب ورجعوا بكاس العالم، وكان لازم نحتفل بيهم ونعرف منهم إزاي اتولد الحلم ده وإيه الجهد والتضحيات اللي سبقت الفوز، وإزاي قدروا يبهروا الجماهير في أمريكا بعزيمة جبارة".

ويشرف في الاستوديو كل من: الأستاذة آمنة الساعي رئيس مجلس إدارة مؤسسة حلم، والأستاذ محمد صبحي مدرب الفريق، ورحمة خالد بطلة الفريق، والدكتور زياد جمدي صيدلي ولاعب في الفريق، والأستاذ عبد الرحمن أيمن لاعب، والأستاذ محمود ياسر لاعب.

آمنة الساعي: اخترنا اسم "حلم" لأنه كان الهدف

وكشفت آمنة الساعي خلال اللقاء كيف بدأت فكرة تكوين فريق "حلم" وما كان الهدف من تكوينه، ولماذا اختارت هذا الاسم تحديداً، مشيرة إلى أن بطولات ذوي الإعاقة موجودة في العالم كله، لكن ما ميز البطولة التي شاركوا فيها هو قوتها ومستوى المنافسة.

وأوضحت أن فريق حلم هو أول فريق مصري يشارك في هذه البطولة، وكيف قدرت تقدم الدعم للفريق خاصة وأنها درست الصحافة والإعلام، لافتة إلى أن الفريق لم يرجع بالكأس فقط، بل رجع أيضاً بجائزة "أفضل طاقة وروح رياضية" من بين كل الدول المشاركة.

محمد صبحي: أزمة التأشيرات قبل السفر

وكشف محمد صبحي عن أزمة واجهته قبل السفر لأمريكا وهي عدم حصول حارس المرمى الأساسي وأحد المدربين المساعدين على التأشيرة، وكيف تعامل مع الأزمة، وهل كان يتوقع شخصياً أن يعود الفريق بكأس العالم أم كان الطموح مجرد مشاركة مشرفة تليق باسم مصر.

كما تحدث عن الدعم النفسي الذي قدمه للاعبين قبل السفر لإبعادهم عن الخوف من مقابلة فرق عالمية لها باع طويل في البطولات مثل إسبانيا وأيسلندا وتركيا.

رحمة خالد: أول مذيعة مصابة بمتلازمة داون

وروت رحمة خالد، أيقونة الفريق وأول مذيعة مصابة بمتلازمة داون ولاعبة بارالمبية في السباحة وخريجة سياحة وفنادق، إحساسها وهي تمسك الكأس في أمريكا وهي تمثل مصر، ومن أكثر شخص كان يدعمها طول الوقت، ورسالتها لأي بنت أو ولد من ذوي الإعاقة عاوز يحقق حلمه في الرياضة لكنه خايف أو متردد، ووصفها لرحلة بطولة أمريكا في جملة واحدة.

زياد ومحمود وعبد الرحمن: كواليس النهائي وناسا

وتحدث الدكتور زياد جمدي عن كيفية موازنته بين مهنته كصيدلي والرياضة التي يحبها، وإحساسه قبل انطلاق صفارة أول مباراة له في أمريكا، وأكثر مباراة كانت نقطة تحول في مشوار البطولة.

وحكي محمود ياسر عن الماتش النهائي الذي فاز فيه الفريق 2-1، وهل كان يتوقع هذه النتيجة، وعن فريق أندورا الأوروبي، وموقف غريب حصل مع الفريق في أمريكا ولازال فاكره.

أما عبد الرحمن أيمن فكشف عن أصعب ماتش واجهوه، وزيارتهم لوكالة ناسا للفضاء، وهل كانت أمريكا كما كان يتخيلها، وأكثر حاجة اتعلمها من المشاركة داخل الملعب وخارجه.

وفي ختام الحلقة، كشفت آمنة الساعي عن الخطوة الجاية لمؤسسة حلم بعد هذا الإنجاز التاريخي، وهل سنشوف الفريق في مشاركات وبطولات دولية جديدة، قبل أن يوجه عمرو الليثي سؤاله الأخير لكل اللاعبين: بعد ما حققتم حلمكم في أمريكا.. إيه الحلم اللي بتتمنوا تحققوه؟

واختتم الليثي قائلاً: "شكراً مؤسسة حلم وشكراً لكل لاعب ولاعبة.. رفعتوا اسم مصر وكتبتم أساميكم في تاريخ الرياضة المصرية بحروف من دهب".