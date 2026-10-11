هدف الأهلي يشعل الاستوديو.. ونشأت الديهي يمازح فريق إعداده الزملكاوية

مازح الإعلامي نشأت الديهي، فريق إعداد برنامجه على الهواء عقب إحراز الأهلي هدف التقدم الأول في شباك غريمه التقليدي نادي الزمالك، في مباراة القمة المقامة حاليًا في استاد القاهرة.



وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الأحد، "زمايلي في الكنترول ابراهيم يبلغني وهو حزين ويقول الأهلي أحرز هدفا في مرمى الزمالك، الأهلي واحد صفر وإبراهيم مجبرا أنه يبلغني وبيقولي حسبي الله ونعم الوكيل أنا مش عارف في مين، بس قلبي معاك يا إبراهيم".

وأضاف "الجماهير في الاستاد عاملين حالة وغلب على الجمهور حالة من الوطنية والتأثر بأننا في أكتوبر ورفعوا لافتات وتعانقت اللافتات بين الجمهوريين، فيه مجموعة صور حلوة من جماهير الأحمر والأبيض وحاطين صور أبطال أكتوبر ودي روح حلوة وأتمنى أنهم يستمتعوا والماتش يخرج بشكل يليق بالكرة المصرية، الأهلي يقدم أداء رائع ومتفوق وعامل شغل وتحركات".