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أخبار العالم

ماكرون قلق من انخفاض المشاركة.. رئيس الوزراء الفرنسي يفوز بالانتخابات البلدية في لوهافر

الأحد 28/يونيو/2020 - 08:56 م
رئيس الوزراء الفرنسي
رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب
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رحيم يسري
فاز رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب بالانتخابات البلدية في مدينة لوهافر بنسبة 58.8%، بحسب صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.

وقال فيليب تعليقا على فوزه بمنصب عمدة مدينة لوهافر "نحن سعداء بهذا النصر"، وفقا للصحيفة.

ويسمح دستور فرنسا لفيليب بترشيح نائب لمنصبه كرئيس للبلدية، بينما لايزال يحتفظ بمنصب رئيس الحكومة، لكن فوزه يثير تساؤلات حول تعديل حكومي محتمل.

من جانبه، هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي رئيس وزرائه فيليب على "انتصاره الكبير" في لوهافر.

وقال قصر الإليزيه إن الرئيس إيمانويل ماكرون أعرب عن قلقه من انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية، وأنها "ليست أخبارا جيدة"، حيث وصلت نسبة الامتناع عن التصويت في الجولة الثانية اليوم الأحد إلى نحو 60%.

وانطلقت صباح الأحد، الجولة الثانية من الانتخابات البلدية الفرنسية بعد 3 أشهر من التأجيل، بينما يراهن الرئيس الفرنسي على زيادة نسب المشاركة التي كانت متدنية في الدورة الأولى بنسبة 20% مقارنة بانتخابات 2014.
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