AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

راندا البحيرى تتضامن مع يوسف الشريف: هحترمك للأبد

الأحد 28/يونيو/2020 - 10:00 م
صدى البلد
Advertisements
اسماء الحسينى
نشرت الفنانة راندا البحيرى صورة الفنان يوسف الشريف عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام "

وأعلنت تضامنها مع تصريحاته الاخيرة حول الاشتراطات التي يضعها في أعماله. وكتبت راندا على صورته معلقة :"هفضل احترمك للابد "

وكان أثار الفنان يوسف الشريف حالة من الجدل الواسع بسبب بعض الآراء التي صرح بها عن معتقداته والقيود التي يضعها لنفسه في أعماله منها رفض القبلات و الاحضان و المشاهد الساخنة.

وقال يوسف الشريف، إنه يضع ضوابط في عمله منذ 10 سنوات أو أكثر، ويقوم بكتابتها في عقود أعماله، بأنه يرفض المشاهد الساخنة، والقُبلات، وغيرها، لافتًا إلى أنه له مطلق الحرية في ذلك طالما أنه لا يضر غيره.
View this post on Instagram

I will respect you forever ♾ ✊ @yousefelsherifofficial

A post shared by Randa Elbehairy (@randaelbehairyofficial) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استطلاع رأي.. راندا البحيرى لجمهورها: إيه أكتر إفيه بتحبه لـ محمد سعد

كان نفسي اشتغل مدرسة إنجليزي.. راند البحيرى تنشر صورة فى مرحلة الطفولة

كذبوا الكذبة وصدقوها.. يوسف الشريف: أرفض المشاهد الساخنة في أعمالي

محمد أنور يدافع عن يوسف الشريف: عنده مبدأ وانا ندمت على حاجات ونفسي ربنا يسامحني

تعليق غير متوقع من ريهام حجاج على يوسف الشريف

بـ 7 كلمات من نار.. هنا الزاهد تتضامن مع يوسف الشريف.. شاهد

ترشيحاتنا

أخبار النادي الأهلي.. رسالة من أليو بادجي.. وفترة تعافي حسين الشحات

تعليق غير متوقع من ريهام حجاج على يوسف الشريف

تحطم سيارة لامبورجيني سعرها 200 ألف جنيه إسترليني بعد 20 دقيقة من شرائها .. فيديو

القومى للبحوث الفلكية: زلزال يضرب تركيا يشعر به سكان القاهرة

رئيس اللجنة العلمية لـ كورونا: حدة الفيروس تراجعت.. لكن سرعة الانتشار ارتفعت.. ويجب الحذر

بمكياج جريء.. إنجي المقدم تخطف الأنظار بـ لوك جديد

AdvertisementS

رئيس الوزراء: الخميس إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

الإمارات تعلن وفاة مؤسس أول بنك إسلامي في العالم

وضعا جثتها في مواد كيماوية لإخفاء ملامحها.. سباك وعامل اغتصبا طفلة وقتلاها في فيصل

الخميس بدلا من منتصف الأسبوع .. الحكومة تستحدث نظاما جديدا بشأن الإجازات الرسمية

قرار جديد من تركي آل الشيخ بعد تنازله عن قضاياه ضد الأهلي

اعتذر عن رئاسة الشبكة وتقديم البرامج.. عمرو الليثى يعلن انتهاء ارتباطه بقناة النهار

نقابة المهن التمثيلية عن اعتزال عبلة كامل الفن: منعرفش عنها حاجة

اتحاد الكرة: الخميس إعلان موعد استئناف الدورى

وزير التعليم العالي: نشهد الآن المرحلة المنتظمة لإصابات فيروس كورونا.. فيديو

لجنة مكافحة كورونا: علاج الفيروس أصبح متوفرا في مستشفيات العزل.. فيديو

أخبار الزمالك.. خالد الغندور يصف تنازل تركي آل الشيخ عن قضاياه ضد الأهلي بالرائع.. وبيان جديد لـ مرتضى منصور

خالد الغندور عن تنازل تركي آل الشيخ عن قضاياه ضد الأهلي: قرار رائع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تناولها فورا .. 5 أطعمة تحميك من الإصابة بالتهاب المفاصل

بمكياج جريء.. إنجي المقدم تخطف الأنظار بـ لوك جديد

للمبتدئين.. 3 سيارات هاشتباك مريحة وسعرها من 45 إلى 100 ألف جنيه