راندا البحيرى تتضامن مع يوسف الشريف: هحترمك للأبد

نشرت الفنانة راندا البحيرى صورة الفنان يوسف الشريف عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام "
وأعلنت تضامنها مع تصريحاته الاخيرة حول الاشتراطات التي يضعها في أعماله. وكتبت راندا على صورته معلقة :"هفضل احترمك للابد "
وكان أثار الفنان يوسف الشريف حالة من الجدل الواسع بسبب بعض الآراء التي صرح بها عن معتقداته والقيود التي يضعها لنفسه في أعماله منها رفض القبلات و الاحضان و المشاهد الساخنة.
وقال يوسف الشريف، إنه يضع ضوابط في عمله منذ 10 سنوات أو أكثر، ويقوم بكتابتها في عقود أعماله، بأنه يرفض المشاهد الساخنة، والقُبلات، وغيرها، لافتًا إلى أنه له مطلق الحرية في ذلك طالما أنه لا يضر غيره.