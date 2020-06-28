راندا البحيرى تتضامن مع يوسف الشريف: هحترمك للأبد

نشرت الفنانة راندا البحيرى صورة الفنان يوسف الشريف عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام "





وأعلنت تضامنها مع تصريحاته الاخيرة حول الاشتراطات التي يضعها في أعماله. وكتبت راندا على صورته معلقة :"هفضل احترمك للابد "





وكان أثار الفنان يوسف الشريف حالة من الجدل الواسع بسبب بعض الآراء التي صرح بها عن معتقداته والقيود التي يضعها لنفسه في أعماله منها رفض القبلات و الاحضان و المشاهد الساخنة.



