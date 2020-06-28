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مطالبات من أصحاب قاعات الأفراح بالعودة للعمل ..فيديو

الأحد 28/يونيو/2020 - 10:13 م
قاعة افراح
قاعة افراح
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إبراهيم القادري
قال هشام خليل، صاحب قاعة أفراح، إذا صدر قرار بعودة عمل قاعات الافراح سنتخذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تنص عليها الدولة.

وأضاف هشام خليل، في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن القاعة تستوعب 400 فرد وإذا قمنا بتطبيق الـ25% ستأخذ 100 فرد، مؤكدا أنهم يدفعون للعمال أجورهم منذ 4 أشهر.

وأوضح هشام خليل، أننا نريد أن نعمل ولا نريد أن تغلق هذه الأماكن وسنقوم بتطبيق جميع الإجراءات الوقائية.

وتابع أن هناك أكثر من 3 ملايين شخص يعملون في قاعات الأفراح ولم نعد نستطيع أن ندفع أجور العمال أكثر من ذلك.

وأشار إلى أن الوضع إذا استمر سنقوم بترحيل العمال، مؤكدا أننا سنضطر إلى هذا الإجراء رغم أن هؤلاء العمال يعملون معنا منذ سنوات.

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